Американський морпіх опублікував відео роботи жінки-снайпера на Донбасі

Стверджується, що на кадрах відбито знищення проросійського окупанта серед ночі за допомогою тепловізійної оптики.

Колишній американський військовий та письменник Джош Брукс опублікував відео знищення окупанта у зоні ООС жінкою-снайпером. Відеоролик був опублікований у блогу Funker 530, присвячений військовій тематиці. Його ведуть ветерани американської армії.

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Джош Брукс опублікував відео роботи жінки-снайпера через термічний приціл. У назві зазначається, що жінка-снайпер убила "російського сепаратиста". Інформації про те, де, коли і за яких обставин було знято ролик, немає. Також невідомо, звідки з'явилося відео у американського ветерана.

В описі ролика вказується, що на відео члени української снайперської групи ведуть спостереження за позицією проросійських бойовиків через тепловізійну оптику. Через якийсь час у кадрі утворюється тепловий відтінок людини. Снайпер відкриває вогонь і вбиває її. Стверджується, що відео було знято серед ночі.

"Якщо ви колись замислювалися, чому нова мода у військовому камуфляжі завжди включає щось, що приглушує вашу теплову сигнатуру, то подивіться це відео", — вказується в підписі до відео.

Джош Брукс – колишній американський морпіх. В армії виконував роль кулеметника. Воював в Іраку та Афганістані. Має численні відомчі нагороди. Автор книги "Повстання чорних прапорів" про захист атомної електростанції у Детройті від бойовиків ІДІЛ.

Зазначимо, що за даними української розвідки Росія посилила позиції окупантів на Донбасі снайперськими парами, а також додатковими елементами розвідки.

У січні від снайперського поранення загинув Ігор Тичина. Його було поранено 27 грудня ворожим снайперським вогнем. Помер 1 січня. Також у зоні ООС загинув військовий медик із 25-ї Січеславської бригади унаслідок снайперського вогню. Однак у штабі ООС вказували, що цього дня окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї та з мінометів. Про снайперів у публікації не йшлося.

Нагадаємо, 30 грудня український волонтер Олександр Карпюк опублікував відео знищення Уралу окупантів комплексом "Стугна-П".