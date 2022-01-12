Американский морпех опубликовал видео работы женщины-снайпера на Донбассе

Утверждается, что на кадрах запечатлено уничтожение пророссийского оккупанта среди ночи при помощи тепловизионной оптики.

Бывший американский военный и писатель Джош Брукс опубликовал видео уничтожения оккупанта в зоне ООС женщиной-снайпером. Видеоролик был опубликован в блоге Funker 530, посвященный военной тематике. Его ведут ветераны американской армии.

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Джош Брукс опубликовал видео работы женщины-снайпера через тепловизионный прицел. В названии указывается, что женщина-снайпер убила "российского сепаратиста". Информации о том, где, когда и при каких обстоятельствах был снят ролик, нет. Также неизвестно, откуда видео появилось у американского ветерана.

В описании к ролику указывается, что на видео члены украинской снайперской группы ведут наблюдение за позицией пророссийских боевиков через тепловизионную оптику. Через какое-то время в кадре появляется тепловой оттенок человека. Снайпер открывает по нему огонь и убивает его. Утверждается, что видео было снято среди ночи.

"Если вы когда-нибудь задумывались, почему новая мода в военном камуфляже всегда включает в себя что-то, что подавляет вашу тепловую сигнатуру, то посмотрите это видео", — указывается в подписи к видео.

Джош Брукс — бывший американский морпех. В армии выполнял роль пулеметчика. Воевал в Ираке и Афганистане. Имеет множественные ведомственные награды. Автор книги "Восстание черных флагов" о защите атомной электростанции в Детройте от боевиков ИГИЛ.

Отметим, что по данным украинской разведки, Россия усилила позиции оккупантов на Донбассе снайперскими парами, а также дополнительными элементами разведки.

В январе от снайперского ранения погиб Игорь Тычина. Он был ранен 27 декабря вражеским снайперским огнем. Скончался 1 января. Также в зоне ООС погиб военный медик из 25-й Сичеславской бригады в результате снайперского огня. Однако в штабе ООС указывали, что в этот день оккупанты обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия и из минометов. Про снайперов в публикации речи не шло.

Напомним, 30 декабря украинский волонтер Александр Карпюк опубликовал видео уничтожения Урала оккупантов комплексом "Стугна-П".