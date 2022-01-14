Ризик війни в Європі найвищий за останні 30 років — МЗС Польщі
Україна, Грузія та Молдова — країни з відкритими або "замороженими" конфліктами, причетність Кремля до яких передбачалася в заяві голови польського МЗС.
На засіданні ради Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив, що останні кілька тижнів спостерігається ризик великої військової ескалації у східній частині Європи. Континент, за словами диплома, за останні 30 ніколи не був ближчим до війни, ніж зараз. Про це повідомляє The Mirror.
Україна, Грузія та Молдова — усе це країни з відкритими чи "замороженими" конфліктами, причетність Кремля до яких у заяві голови польського МЗС передбачалася.
Проте дипломат прямо не згадав РФ у своєму виступі перед початком головування Польщі в найбільшій організації з безпеки на європейському континенті. Польща головуватиме в ОБСЄ протягом року.
"Зважаючи на все, наразі ризик війни в регіоні ОБСЄ вищий, ніж будь-коли раніше за останні 30 років, — заявив Рау. — В останні кілька тижнів ми зіткнулися із загрозою великої військової ескалації у Східній Європі".
Польща серед країн НАТО, що говорять про рішучу готовність протистояти реваншистським амбіціям Кремля. "Ми повинні зосередитися на мирному вирішенні конфлікту в і навколо України, — додав Рау. — Росія розмістила військовий контингент чисельністю понад 100 тисяч людей поряд з кордонами України, яка й без того змушена протистояти сепаратистам, що підтримуються Москвою".
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