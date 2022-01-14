Ризик війни в Європі найвищий за останні 30 років — МЗС Польщі

Україна, Грузія та Молдова — країни з відкритими або "замороженими" конфліктами, причетність Кремля до яких передбачалася в заяві голови польського МЗС.

На засіданні ради Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив, що останні кілька тижнів спостерігається ризик великої військової ескалації у східній частині Європи. Континент, за словами диплома, за останні 30 ніколи не був ближчим до війни, ніж зараз. Про це повідомляє The Mirror.

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Україна, Грузія та Молдова — усе це країни з відкритими чи "замороженими" конфліктами, причетність Кремля до яких у заяві голови польського МЗС передбачалася.

Проте дипломат прямо не згадав РФ у своєму виступі перед початком головування Польщі в найбільшій організації з безпеки на європейському континенті. Польща головуватиме в ОБСЄ протягом року.

"Зважаючи на все, наразі ризик війни в регіоні ОБСЄ вищий, ніж будь-коли раніше за останні 30 років, — заявив Рау. — В останні кілька тижнів ми зіткнулися із загрозою великої військової ескалації у Східній Європі".

Польща серед країн НАТО, що говорять про рішучу готовність протистояти реваншистським амбіціям Кремля. "Ми повинні зосередитися на мирному вирішенні конфлікту в і навколо України, — додав Рау. — Росія розмістила військовий контингент чисельністю понад 100 тисяч людей поряд з кордонами України, яка й без того змушена протистояти сепаратистам, що підтримуються Москвою".

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними американської розвідки, Росії потрібен лише привід, щоб вторгнутися в Україну повномасштабно. Як привід РФ може звинуватити Україну в нападі на Донбас. Такий сценарій, зазначає радник американського президента Джейк Салліван, уже був випробуваний Кремлем у 2014 році і, можливо, готується знову.

Нагадаємо, що стало відоме ім'я ще одного солдата, який загинув на Донеччині 10 січня. Це військовослужбовець 25-ї бригади. Військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої на Донеччині. Прокуратура проводить розслідування за фактом недбалого ставлення до служби.