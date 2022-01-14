Pfizer Inc. и Moderna заработают миллиарды, — Airfinity

По оценкам аналитиков, в текущем году доход американских фармкорпораций вырастет до $93,2 млрд.

По аналитическим прогнозам компании Airfinity, работающей в сфере медицинских данных, в 2022 году суммарный доход американских фармкорпораций вырастет до $93,2 млрд: Pfizer Inc. получит $54,5 млрд, а Moderna – $38,7 млрд.

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По предварительной информации, за 2021 год Pfizer Inc. заработала на продаже вакцины более $36 млрд, стоимость акций компании резко выросла. Альберт Бурла, гендиректор Pfizer Inc., в одном из интервью сказал, что фармкорпорация не должна извиняться за свою прибыль, потому что так или иначе она спасла миллионы жизней. "Мы сэкономили для мировой экономики триллионы долларов", — настаивает бизнесмен.

Стефан Бансель, генеральный директор Moderna, еще более радикален в своих высказываниях. Он заявил, что существующие вакцины от COVID-19 против омикрона не сработают и производителям нужно создавать новые препараты. Но, по его словам, на это уйдет несколько месяцев.

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Ранее в ЕМА заявили, что частые бустерные дозы вакцин от коронавируса могут существенно ослабить иммунный ответ. По мнению ученых, лучше делать иммунизацию раз в год перед началом холодного сезона.