Pfizer Inc. і Moderna зароблять мільярди, — Airfinity

За оцінками аналітиків, цього року дохід американських фармкорпорацій зросте до $93,2 млрд

За аналітичними прогнозами компанії Airfinity, яка працює у сфері медичних даних, у 2022 році сумарний дохід американських фармкорпорацій зросте до $93,2 млрд: Pfizer Inc. отримає $54,5 млрд, а Moderna — $38,7 млрд.

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За попередньою інформацією, за 2021 рік Pfizer Inc. заробила на продажі вакцини більше $36 млрд, вартість акцій компаніі різко зросла. Альберт Бурла, гендиректор Pfizer Inc., в одному із інтерв’ю сказав, що фармкорпорація не повинна вибачатися за свій прибуток, бо так чи інакше вона врятувала мільйони життів. "Ми зекономили для світової економіки трильйони доларів", — наполягає бізнесмен.

Стефан Бансель, генеральний директор Moderna, ще більш радикальний у своїх висловлюваннях. Він заявив, що існуючі вакцини від COVID-19 проти омікрону не спрацюють, і виробникам треба створювати нові препарати. Але, за його словами, на це піде кілька місяців.

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Раніше в ЄМА заявили, що часті бустерні дози вакцин від коронавірусу можуть значно послабити імунну відповідь. За думкою вчених, натомість краще робити імунізацію раз на рік перед початком холодного сезону.