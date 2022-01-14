"Просто потрясающе": Путин отреагировал на миллион заболевших коронавирусом в США

На совещании с членами правительства обсуждалась ситуация с распространением в Российской Федерации нового штамма коронавируса "омикрон".

Президент Российской Федерации Владимир Путин словами "это просто потрясающе" описал высокую заболеваемость в США на COVID-19. Об этом главы Кремля сказал во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы видим, что сейчас происходит в США — свыше миллиона заболевших в сутки. Это просто потрясающе. Миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", — отметил Путин.

Во время совещания обсуждалась ситуация с распространением в Российской Федерации нового штамма коронавируса "омикрон". Глава государства заявил, что страна находится в преддверии новых вспышек болезни, но есть пара недель для того, чтобы подготовиться. Также он призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

[ + – ] Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в США (смотреть с 0:28)

Согласно официальной статистике, в России по состоянию на 14 января всего выявлено 10 747 125 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в стране зафиксировали 23 820 новых случаев COVID-19, выздоровело от коронавируса 24 952 человек, умерли — 739 пациентов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине начинается новая волна коронавируса. Об этом свидетельствует рост числа положительных ПЦР-тестов и новых случаев заражения COVID-19. Ситуацию с распространением COVID-19 может ухудшить открытие учебных заведений после зимних каникул.

Как сообщают в НАНУ, Украина в плане заболеваемости следует за тенденциями стран Восточной Европы, но с небольшой задержкой во времени.

Также Фокус писал, что частые бустеры против коронавируса могут ослабить иммунный ответ. Европейское медицинское агентство предупреждает, что, если делать бустерную вакцинацию каждые четыре месяца, это в конечном итоге ослабит иммунный ответ в населения.