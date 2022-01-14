"Просто приголомшливо": Путін відреагував на мільйон хворих на коронавірус у США

На нараді з членами уряду обговорювалася ситуація з поширенням у Російській Федерації нового штаму коронавірусу "омікрон".

Президент Російської Федерації Володимир Путін словами "це просто приголомшливо" описав високу захворюваність у США на COVID-19. Про це глава Кремля сказав під час наради з урядовцями в режимі відеоконференції.

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"Ми бачимо, що зараз відбувається в США — понад мільйон хворих на добу. Це просто приголомшливо. Мільйон триста вже, на мою думку. У деяких європейських країнах приблизно те саме відбувається з новим штамом "омікрон", — зазначив Путін.

Під час наради обговорювалася ситуація з поширенням у Російській Федерації нового штаму коронавірусу "омікрон". Глава держави заявив, що країна перебуває напередодні нових спалахів хвороби, але є кілька тижнів для того, щоб підготуватися. Також він закликав нарощувати темпи вакцинації від коронавірусу.

[ + – ] Путін прокоментував ситуацію з коронавірусом у США (дивитися з 0:28)

Згідно з офіційною статистикою, у Росії станом на 14 січня всього виявлено 10 747 125 випадків захворювання COVID-19. За останню добу в країні зафіксували 23 820 нових випадків COVID-19, одужало від коронавірусу 24 952 особи, померло 739 пацієнтів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розпочинається нова хвиля коронавірусу. Про це свідчить зростання кількості позитивних ПЛР-тестів та нових випадків зараження COVID-19. Ситуацію з поширенням COVID-19 може погіршити відкриття навчальних закладів після зимових канікул.

Як повідомляють у НАНУ, Україна у плані захворюваності слідує за тенденціями країн Східної Європи, але з невеликою затримкою в часі.

Також Фокус писав, що часті бустери проти коронавірусу можуть послабити імунну відповідь. Європейське медичне агентство попереджає, що, якщо робити бустерну вакцинацію кожні чотири місяці, це зрештою послабить імунну відповідь у населення.