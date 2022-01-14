Министр-"русофоб". В Казахстане разразился скандал с назначением чиновника

Нового министра информации и общественного развития Аскара Умарова обвинили в оскорблении россиян и России, а также в нападках на власть соседнего государства. В российском МИДе уже раскритиковали такое назначение.

После того, как президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев назначил новый кабинет министров 11 января, это привело к скандалу с назначением нового министра информации и общественного развития Аскара Умарова. Его обвиняют в русофобии. Умарову приписывают ряд неоднозначных цитат под другим именем в Facebook. Об этом писало издание "Русские в Казахстане". В публикации, датированной 2012 годом, говорится, что Умаров под псевдонимом TurkMedia, якобы писал о том, что считает Казахстан бывшей колонией России и видел проблемы казахов в "колониальном мышлении", самих россиян называл "навязанной диаспорой" в Казахстане и считает, что их нужно ассимилировать.

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"Постоянно удостоверяюсь, что если у бизнеса в Астане российский хозяин, то сервис там отвратителен, будто в совок попал!! Или это в крови у них?" — цитата из аккаунта TurkMedia.

Заподозрили чиновника и в том, что он пытался высмеять День победы: "Когда все будут напиваться водкой и будут праздновать непонятный день победы, вы вспомните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?" — будто бы слова министра.

С 2017 года чиновник являлся главой казахского медиа "Казинформ", где публиковалась карта "Великого Казахстана" с российскими городами Омск и Оренбург, а также район Узбекистана Каракалпакия (это почти 40% от территории государства), столицей страны Ташкентом и частью Синцзянь-Уйгурского района Китай. Публикацию удалили, но впоследствии об этом написали EurAsia Daily. Такие высказывания Аскара Умарова сразу вызвали скандал в российских СМИ и в кабинетах власти России.

Реакция России не заставила себя ждать

Глава "Россотрудничества" (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, россиян, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) Евгений Примаков заявил, что его агентство не будет сотрудничать с министром информации и общественного развития Аскаром Умаровым. Об этом он сообщил на своем Telegram канале. Российский МИД также раскритиковал новое назначение. Там заявили, что высказывания якобы Умарова неприемлемы, но при этом отметили, что это назначение членов Кабмина в Казахстане является личным делом страны. Об этом заявила глава МИД России Мария Захарова на своем брифинге, пишет российское информационное агентство ТАСС. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что будут оценивать работу министра по его высказываниям на нынешнем посту, а не по прошлым "неудобным" словам. Об этом он рассказал сегодня на брифинге журналистам, сообщает ТАС.

"Судить следует за теми заявлениями, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе", — сказал Песков.

Что говорит Умаров

Новый министр в правительстве Казахстана отверг обвинения в русофобии. "Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел" Об этом он рассказал в интервью казахстанскому изданию "Sputnik". На вопрос, действительно ли он считает Вторую мировую "чужой" войной, Умаров заявил, что она была самой кровопролитной в истории человечества, поэтому "априори не могла быть чужой". Чиновник заверил, что он за дружбу с Россией и заявил, что сам тесно связан с культурой России.

"Я с большим уважением отношусь к России, традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой", — сказал Умаров. К тому же заместителем министра стал россиянин по национальности Александр Данилов. Его назначили постановлением правительства Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Напомним, власти Казахстана проводят массовые "зачистки": за сутки арестовали почти 2 тысячи человек. Ранее сообщалось, что 150 украинцев хотят покинуть территорию Казахстана.