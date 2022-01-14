Міністр-"русофоб". У Казахстані виник скандал із призначенням чиновника

Нового міністра інформації та суспільного розвитку Аскара Умарова звинуватили в образах росіян та Росії, а також в нападках на владу сусідньої держави. В російському МЗС вже розкритикували таке призначення.

Після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв призначив новий кабінет міністрів 11 січня, це одразу призвело до скандалу з призначенням нового міністра інформації та суспільного розвитку Аскара Умарова. Його звинувачують у русофобії. Умарову приписують ряд неоднозначних цитат під іншим іменем у Facebook. Про це писало видання "Русские в Казахстане". У публікації, датованою 2012 роком, йдеться про те, що Умаров під псевдонімом TurkMedia, нібито писав про те, що вважає Казахстан колишньою колонією Росії та бачив проблеми казахів у "колоніальному мисленні", самих росіян називав "навязаною діаспорою" в Казахстані та "руснею" та вважає, що їх треба асимілювати.

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"Постійно пересвідчуюся, що якщо у бізнесу в Астані російський господар, то сервіс там огидний, ніби в совок потрапив!! Чи це в крові у них?" — цитата з акаунту TurkMedia.

Запідозрили чиновника і в тому, що він намагався висміяти День перемоги: "Коли всі напиватимуться горілкою і святкуватимуть незрозумілий день перемоги, ви згадаєте молитвою наших нещасних дідів, які не повернулися з чужої війни. Кого перемогли, що перемогли?" — нібито слова міністра.

З 2017 року чиновник був головою казахського медіа "Казинформ", де публікувалася карта "Великого Казахстану" з російськими містами Омськ та Оренбург, а також район Узбекистану Каракалпакія (це майже 40% від території держави), столицею країни Ташкентом та частиною Синцзянь-Уйгурського району Китаю. Публікацію видалили, але згодом про це написали EurAsia Daily. Такі висловлювання Асмара Умарова одразу викликали скандал в російських ЗМІ та у владних кабінетах Росії.

Реакція Росії не змусила себе чекати

Голова "Росспівробітництва" (Федеральне агентство у справах Співдружності Незалежних Держав, росіян, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці) Євгеній Примаков заявив, що його агенція не буде співпрацювати з міністром інформації та суспільного розвитку Аскаром Умаровим. Про це він повідомив на своєму Telegram каналі. Російське МЗС також розкритикувало нове призначення. Там заявили, що нібито, висловлювання Умарова неприйнятні, але при цьому зазначили, що це призначення членів Кабміну в Казахстані є особистою справою країни. Про це заявила голова МЗС Росії Марія Захарова на своєму брифінгу, пише російська інформаційна агенція ТАСС. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що будуть оцінювати роботу міністра за його висловлюваннями на нинішньому посту, а не за минулими "незручним" словами. Про це він розповів на брифінгу журналістам, повідомляє ТАС.

"Судити слід за тими заявами, які Умаров вже робитиме у своєму новому статусі", — сказав Пєсков.

Що каже Умаров

Новий міністр в уряді Казахстану відкинув звинувачення у русофобії. "Звинувачення та висновки на основі емоційних та некоректних перепалок у соцмережах більш ніж 10-річної давності зрозумілі, але вичерпані. Це віртуальне сміття давно вже зотліло" Про це він розповів у інтерв’ю казахстанському виданню "Sputnik". На питання, чи справді він вважає Другу світову "чужою" війною, Умаров заявив, що вона була найкровопролитнішою в історії людства, тому "апріорі не могла бути чужою". Чиновник запевнив, що він за дружбу з Росією та заявив, шо сам тісно пов’язаний з культурою Росії.

"Я з великою повагою ставлюся до Росії, традицій, історії, літератури, загальних історичних багатовікових зв'язків між нашими народами. Сам чудово володію російською мовою та пов'язаний з російською культурою", — сказав Умаров. До того ж, заступником міністра став росіянин за національністю Олександр Данилов. Його призначили постановою уряду Казахстану. Про це повідомили у пресслужбі прем’єр міністра Казахстану.

Нагадаємо, влада Казахстану проводить масові "зачистки": за добу арештували майже 2 тисячі осіб. Раніше повідомлялося про те, що 150 українців хочуть залишити територію Казахстану.