Кандидат в президенты Южной Кореи предлагает арендовать у России Дальний Восток

Лидер "партии революционных дивидендов" Хо Ен Ген считает, что корейцы смогут превратить эти территории в "развитый регион". На них будут производить сельскохозяйственную продукцию.

Кандидат в президенты Республики Корея, лидер южнокорейской Партии революционных дивидендов Хо Ен Ген в случае победы на выборах собирается арендовать в России на долгий срок часть территорий Дальнего Востока. Об этом политик заявил в комментарии российскому изданию ТАСС.

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Речь идет об Амуре, Сахалине, Магадане, Хабаровске, Камчатке и Чукотке, где, как заявил политик, "проживает много корейцев".

Хо Ен Ген считает, что корейцы смогут превратить дальневосточные территории в развитый регион, который станет жизненно важным.

"Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан — Владивосток", — подчеркнул политик.

В планах Хо Ен Ген производить в этих регионах сельскохозяйственную продукцию, в частности, пшеницу и сою.

Он уверен, что это "будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения".

Также политик собирается построить на Дальнем Востоке атомную электростанцию, а электричество, которое она будет вырабатывать, поставлять в Южную Корею.

"Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества", — уверяет политик.

Также, по словам Хо Ен Гена, аренда российских территорий станет первым шагом к созданию совместной зоны экономического процветания в Северо-Восточной Азии.

Отметим, что уровень жизни на Дальнем Востоке ниже, чем в центральных частях России. По доходам населения Москва почти в 2,5 раза превосходит средний показатель по Российской Федерации, включая и Дальний Восток. В регионе постоянно происходит отток населения.

В 2021 году Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование относительно удовлетворенности жизнью жителями в крупных городах страны. Больше всего нерешенных проблем и неудовлетворенности жизнью оказалось в пяти городах Дальнего Востока.

Ранее Фокус сообщал, что Россия перебрасывает c Дальнего Востока войска, воевавшие под Дебальцевом.

Также Фокус писал, что президент РФ Владимир Путин недавно словами "это просто потрясающе" отреагировал на информацию о высокой заболеваемости в США на COVID-19.