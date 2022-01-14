Кандидат у президенти Південної Кореї пропонує орендувати в Росії Дальний Схід

Лідер "партії революційних дивідендів" Хо Ен Ген вважає, що корейці зможуть перетворити ці території на "розвинений регіон". Там вироблятимуть сільськогосподарську продукцію.

Кандидат у президенти Республіки Корея, лідер південнокорейської Партії революційних дивідендів Хо Ен Ген у разі перемоги на виборах має намір орендувати в Росії на довгий термін частину територій Далекого Сходу. Про це політик заявив у коментарі російському виданню ТАРС.

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Йдеться про Амур, Сахалін, Магадан, Хабаровськ, Камчатку та Чукотку, де, як заявив політик, "проживає багато корейців".

Хо Ен Ген вважає, що корейці зможуть перетворити далекосхідні території на розвинений регіон, який стане життєво важливим.

"Нам необхідно орендувати в Росії ці райони, створивши пояс економічного розвитку за напрямком Пусан — Владивосток", — підкреслив політик.

У планах Хо Ен Ген виробляти в цих регіонах сільськогосподарську продукцію, зокрема, пшеницю і сою.

Він упевнений, що це "вигідно буде обом країнам і зміцнить двосторонні відносини".

Також політик збирається побудувати на Далекому Сході атомну електростанцію, а електрику, яку вона вироблятиме, поставлятиме в Південну Корею.

"Якщо ми розвиватимемо схід Росії, вона отримає великий прибуток та економічні переваги", — запевняє політик.

Також, за словами Хо Ен Гена, оренда російських територій стане першим кроком до створення спільної зони економічного процвітання у Північно-Східній Азії.

Зазначимо, що життя на Далекому Сході нижче, ніж у центральних частинах Росії. За доходами населення Москва майже 2,5 рази перевищує середній показник у Російській Федерації, враховуючи і Далекий Схід. У регіоні постійно відбувається відтік населення.

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