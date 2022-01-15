Рекордный снегопад: украинские полярники выкапывают станцию из 3-метровых сугробов (фото)

Уборка территории научного центра продолжается уже несколько недель. Участникам экспедиции почти удалось освободить от "снежного плена" жилой корпус и часовню.

Перед Новым годом на украинской станции "Академик Вернадский" выпало рекордное количество снега. Теперь полярникам приходится при помощи лопат освобождать всю инфраструктуру станции от снежного покрова, высота которого достигла 3 метров. Об этом в субботу, 15 января, сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в своем Facebook.

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По словам представителей станции, сильные снегопады на Южном полюсе прекратились только в начале года. Полярники расчищают территорию "Вернадского" на протяжении уже нескольких недель.

"Почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джету. Также для проведения запланированных работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию на мусорной площадке для ее расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана для гидроизоляции", — сообщила пресс-служба центра.

Теперь участников экспедиции ожидает еще одно "грандиозное копание" — им необходимо освободить от последствий рекордного за 20 лет снегопада территорию вокруг склада.

Примечательно, что помогать украинским ученым взялись их французские коллеги, которые прибыли на станцию для проведения исследований.

[ + – ] Пост пресс-службы научного центра

Напомним, о рекордном снегопаде полярники сообщили 19 декабря. Тогда исследователи пошутили, что это подарок от Святого Николая.

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