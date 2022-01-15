Рекордний снігопад: українські полярники викопують станцію із 3-метрових заметів (фото)

Прибирання території наукового центру продовжується вже кілька тижнів. Учасникам експедиції майже вдалося звільнити від "снігового полону" житловий корпус та каплицю.

Перед Новим роком на українській станції "Академік Вернадський" випала рекордна кількість снігу. Тепер полярникам доводиться за допомогою лопатів звільняти всю інфраструктуру станції від снігового покриву, висота якого досягла 3 метрів. Про це у суботу, 15 січня, повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру у своєму Facebook.

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За словами представників станції, сильні снігопади на Південному полюсі припинилися лише на початку року. Полярники розчищають територію "Вернадського" протягом кількох тижнів.

"Майже відкопали житловий корпус, капличку та прохід до другого причалу Джету. Також для проведення запланованих робіт з модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію на сміттєвому майданчику для її розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крана для гідроізоляції", – повідомила пресслужба центру.

Тепер на учасників експедиції чекає ще одне "грандіозне копання" — їм необхідно звільнити від наслідків рекордного за 20 років снігопаду територію навколо складу.

Цікаво, що допомагати українським ученим взялися їхні французькі колеги, які прибули на станцію для проведення досліджень.

[ + – ] Посада прес-служби наукового центру

Нагадаємо, про рекордний снігопад полярники повідомили 19 грудня. Тоді дослідники пожартували, що це подарунок Святого Миколая.

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