В ЕС заявили о "твиндемии" - всплеске гриппа и коронавируса одновременно

Странам Европейского союза грозит одновременно быстрое распространение гриппа и коронавируса. А возвращение вируса может стать началом очень долгого сезона гриппа.

Вирус гриппа снова вернулся в ЕС. С середины декабря в европейских странах произошел всплеск заболеваний гриппом и коронавирусом одновременно. Возвращение вируса гриппа может растянуться до лета и потерять эффект сезонности, что увеличит нагрузку на медицинскую систему. Об этом пишет британская газета Reuters, ссылаясь на отчет Европейского центра по профилактике контроля заболеваний (ЕЦКПЗ).

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Причина этого — страны принимают меньшие меры по ограничениям,связанным с пандемией из-за активной вакцинации против Covid-19. Прошлая зима в европейских странах прошла почти без гриппа. В частности, это удалось благодаря жестким локдаунам, ношению масок, ставших нормой в Европе во время пандемии коронавируса.

С середины декабря 2021 года вирусы гриппа распространяются в Европе быстрее, чем ожидалось. По данным ЕЦПКЗ и ВОЗ, в декабре 2021 количество случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии стабильно возрастало до 43 случаев в неделю. Это значительно меньше, чем в 2018 – тогда таких случаев достигло 400 в неделю, но это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда за весь декабрь 2020 года в отделениях реанимации был один случай заболевания гриппом.

Эксперт ЕЦКПЗ по гриппу Пасси Пенттинен заявил, что возвращение вируса может стать началом чрезвычайно продолжительного сезона гриппа, который может растянуться до лета и потерять проявление сезонности.

"Меня очень волнует грипп. Учитывая, что в течение длительного времени он почти не циркулировал среди жителей европейских стран, мы можем отойти от обычных сезонных моделей", — сказал он.

Снятие коронавирусных ограничений весной может продолжить распространение гриппа далеко за пределы мая месяца, когда заболевания гриппом обычно начинают падать. Доминантным штаммом гриппа является А(H3), который обычно вызывает тяжелые случаи среди пожилых людей.

"Твиндемия может оказывать чрезмерное давление на и без того перенапряженные системы здравоохранения", — говорится в отчете ЕЦКПЗ.

В Украине уже зафиксирована циркуляция трех типов вируса гриппа: A(H3), A(H3N2) и В, сообщают в Минздраве.

Напомним, ВОЗ готова вакцинировать 70%, Украина – производить лекарства от Covid-19. Ранее сообщалось, что врачи обнаружили первых больных флуроной — коронавирус и грипп вместе.