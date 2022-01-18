В ЄС заявили про "твіндемію" - сплеск грипу та коронавірусу одночасно

Країнам Європейського союзу загрожує одночасно швидке поширення грипу та коронавірусу. А повернення вірусу може стати початком надзвичайно тривалого сезону грипу.

Вірус грипу знову повернувся на терени ЄС. З середини грудня в європейських країнах відбувся сплеск захворювань на грип та коронавірус одночасно. Повернення вірусу грипу може розтягнутися до літа та втратити ефект сезонності, що збільшить навантаження на медичну систему. Про це пише британська газета Reuters, посилаючись на звіт Європейського центру профілактики контролю захворювань (ЕЦПКЗ).

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Причина цьому — країни вживають менших заходів щодо обмежень пов’язаних з пандемією через активну вакцинацію проти Covid-19. Минула зима у Європейських країнах пройшла майже без грипу. Зокрема, це вдалося завдяки жорстким локдаунам, носінню масок, які стали нормою у Європі під час пандемії коронавірусу.

З середини грудня 2021 року віруси грипу поширюються в Європі швидше, ніж очікувалося. За даними ЕЦПКЗ та ВООЗ, у грудні 2021 року кількість випадків грипу в європейських відділеннях інтенсивної терапії стабільно зростала до 43 випадків на тиждень. Це значно менше, ніж у 2018 — тоді таких випадків досягло до 400 на тиждень, але це значне зростання у порівнянні з минулим роком, коли за весь грудень 2020 року у відділеннях реанімації був один випадок захворювання грипом.

Експерт ЕЦПКЗ з грипу Пассі Пенттінен заявив, що повернення вірусу може стати початком надзвичайно тривалого сезону грипу, який може розтягнутися до літа та втратити прояв сезонності.

"Мене дуже хвилює грип. З огляду на те, що протягом тривалого часу він майже не циркулював серед жителів європейських країн, тож ми можемо відійти від звичайних сезонних моделей", — сказав він.

Зняття коронавірусних обмежень навесні може продовжити поширення грипу далеко за межі травня місяця, коли захворювання на грип зазвичай починають падати. Домінантним штамом грипу є А(H3), який зазвичай викликає найважчі випадки серед літніх людей.

"Твіндемія може чинити надмірний тиск на і без того перенапружені системи охорони здоров’я", - йдеться у звіті ЕЦКПЗ.

В Україні вже зафіксували циркуляцію трьох типів вірусу грипу: A(H3), A(H3N2) та В, повідомляють у МОЗ.

Нагадаємо, ВООЗ готова вакцинувати 70%, Україна — виготовляти ліки від Covid-19. Раніше повідомлялося, що лікарі виявили перших хворих на "флурону" — коронавірус та грип разом.