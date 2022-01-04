Грип і коронавірус разом: лікарі виявили перших хворих на "флурону"

У міністерстві охорони здоров'я Іспанії заявили, що випадки захворювання на флурону носять "легкий" характер.

У світі вже зафіксували кілька випадків нового захворювання, якому медики дали назву флурона, повідомляє Euro Weekly News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Флурона — це комбінація грипу та коронавірусу, оскільки грип англійською буде "flue", а корона — приставка від слова коронавірус.

Перший випадок захворювання був виявлений у вагітної ізраїльтянки, яка легко перенесла недугу. Потім флурону знайшли в пацієнтів із Бразилії й Іспанії.

Зазначається, що нове захворювання не є ще одним штамом COVID-19 як "Омікрон" або "Дельта". Флурона – це комбінація двох вірусів.

Фахівці поки що не вивчили достатньо інформації, щоб робити прогнози щодо флурони — наскільки вона небезпечна й так далі. Проте вже відомо, що її симптоми можуть посилюватися.

Нагадаємо, раніше виявили гібридну версію коронавірусу, яка вийшла в результаті поєднання двох штамів — американського та британського.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше за інші варіанти та може заражати вакцинованих людей.