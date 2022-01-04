Грипп и коронавирус вместе: врачи обнаружили первых больных "флуроной"
В министерстве здравоохранения Испании заявили, что случаи заболевания флуроной носят "легкий" характер.
В мире уже зафиксировали несколько случаев нового заболевания, которому медики дали название флурона, сообщает Euro Weekly News.
Флурона — это комбинация гриппа и коронавируса, поскольку грипп на английском будет "flue", а корона — приставка от слова коронавирус.
Первый случай заболевания был обнаружен у беременной израильтянки, которая легко перенесла недуг. Затем флурону нашли у пациентов из Бразилии и Испании.
Отмечается, что новое заболевание не является еще одним штаммом COVID-19, как "Омикрон" или "Дельта". Флурона — это комбинация двух вирусов.
Специалисты пока не изучили достаточно информации, чтобы делать прогнозы на счет флуроны — насколько она опасна и так далее. Однако уже известно, что ее симптомы могут усиливаться.
Напомним, ранее обнаружили гибридную версию коронавируса, которая получилась в результате сочетания двух штаммов — американского и британского.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее, чем другие варианты и может заражать вакцинированных людей.