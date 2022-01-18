Глава МИД ФРГ заявила, что "немцы навечно благодарны России за примирение" (видео)

Немецкий дипломат выразила готовность провести в Москве честную и открытую беседу по вопросам, которые "бросают тень" на взаимоотношения двух стран.

В Москве проходит встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая прибыла в РФ для проведения переговоров. Во время встречи немецкий дипломат заявила, что немцы навечно благодарны России за примирение после войны, сообщает "РБК".

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"Историческая боль между нашими двумя странами — это задача для политиков сегодняшнего дня и для будущих поколений. И за примирение после ужасов нацистской диктатуры мы навеки благодарны людям России", — сказала Бербок.

Критика Анналены Бербок в адрес России

Стоит отметить, что новый министр иностранных дел ФРГ прошла в правительство страны от партии "Союз — 90/ Зеленые" и уже стала известной в международном политикуме своей резкой критикой в адрес России. Во время встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом она заявила, что "Россия заплатит высокую политическую и прежде всего экономическую цену" в случае очередного нарушения украинской государственности. Кроме того Бербок выступила с резкой критикой Москвы за нарушение прав человека и и принципов демократии в РФ.

Также дипломат весьма негативно высказывалась о российско-германском проекте "Северный поток — 2", считая его не экономическим а геополитическим проектом, с помощью которого Россия создает давление на страны ЕС.

Однако сегодня Бербок начала переговоры с российской стороной дипломатично, а во вступительном слове поблагодарила Лаврова за приглашение и выразила готовность провести честную и открытую беседу.

"Для меня будет важно сегодня в своем выступлении спокойно обсудить весь спектр наших двусторонних и международных тем. В наших взаимоотношениях таких очень много. Сегодня мы будем обсуждать, в том числе, темы, которые бросают тень на наши взаимоотношения", — сказала Бербок во вступительной речи.

Напомним, что вчера состоялся визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев, где она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Бербок обсуждала вопрос готовности двух стран, России и Украины, действовать в рамках "нормандского процесса".

Также глава МИД ФРГ заявила о том, что Германия примут меры против газопровода "Северный поток – 2", если Россия отважится военную агрессию в отношении Украины. По ее словам, процесс сертификации газопровода в настоящее время приостановлен.