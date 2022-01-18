Голова МЗС ФРН заявила, що "німці назавжди вдячні Росії за примирення" (відео)

Німецька дипломатка висловила готовність провести у Москві чесну та відкриту бесіду з питань, які "кидають тінь" на взаємини двох країн.

У Москві відбувається зустріч голови МЗС Росії Сергія Лаврова з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка прибула до РФ для проведення переговорів. Під час зустрічі німецька дипломатка заявила, що німці назавжди вдячні Росії за примирення після війни, повідомляє "РБК".

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"Історичний біль між нашими двома країнами — це завдання для політиків сьогоднішнього дня і для майбутніх поколінь. І за примирення після жахів нацистської диктатури ми навіки вдячні людям Росії", — сказала Бербок.

Критика Анналени Бербок на адресу Росії

Варто зазначити, що новий міністр закордонних справ ФРН пройшла в уряд країни від партії "Союз-90/Зелені" і вже стала відомою в міжнародному політикумі своєю різкою критикою на адресу Росії. Під час зустрічі з головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном вона заявила, що "Росія заплатить високу політичну та насамперед економічну ціну" в разі чергового порушення української державності. Крім того, Бербок виступила з різкою критикою Москви за порушення прав людини і принципів демократії в РФ.

Також дипломатка дуже негативно висловлювалася про російсько-німецький проєкт "Північний потік-2", вважаючи його не економічним, а геополітичним проєктом, за допомогою якого Росія створює тиск на країни ЄС.

Проте сьогодні Бербок розпочала переговори з російською стороною дипломатично, а у вступному слові подякувала Лаврову за запрошення та висловила готовність провести чесну та відкриту бесіду.

"Для мене буде важливо сьогодні у своєму виступі спокійно обговорити весь спектр наших двосторонніх та міжнародних тем. У наших взаєминах таких дуже багато. Сьогодні ми обговорюватимемо, зокрема, теми, які кидають тінь на наші взаємини", — сказала Бербок у вступній промові.

Нагадаємо, що вчора відбувся візит міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Києва, де вона провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та головою українського МЗС Дмитром Кулебою. Бербок обговорювала питання готовності двох країн, Росії та України, діяти у межах "нормандського процесу".

Також голова МЗС ФРН заявила про те, що Німеччина вживе заходів проти газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія наважиться на військову агресію щодо України. За її словами, процес сертифікації газопроводу наразі призупинено.