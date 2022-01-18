Назарбаев появился на публике впервые с начала восстания в Казахстане (видео)

Первый президент страны заверил, что "никакого противостояния в элите нет", а январские события были организованы с целью "разрушить целостность" государства.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал видеообращение, на котором он впервые предстал перед публикой с начала восстания в стране. Политик заверил, что он не выезжал из страны во время январских событий. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале Елбасы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в СМИ, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", — сказал Елбасы.

Назарбаев подчеркнул, что Токаев на данный момент обладает "всей полнотой власти" — глава государства возглавил Совет безопасности Казахстана и вскоре будет избран главой правящей партии Nur Otan.

"Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — заверил первый президент Казахстана.

[ + – ] Обращение Назарбаева

Назарбаев заявил, что январские события в стране были организованы с целью "разрушить целостность и устои" страны. Он подчеркнул, что важно выяснить, кто стоит за "всеми этими погромами и убийствами" в Казахстане. Первый президент страны выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Помимо этого политик упомянул программу реформ Токаева, которую президент предложил после восстания, и призвал ее поддержать.

"Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее", — добавил Назарбаев.

Напомним, до этого в последний раз Нурсултан Назарбаев был замечен 28 декабря в Санкт-Петербурге, где проходил неформальный саммит стран СНГ. Там он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Фокус писал о том, что 5 января на фоне массовых столкновений противников властей с правительственными силами президент Токаев забрал себе полномочия главы Совета безопасности Казахстана, несмотря на то, что Назарбаев был назначен на этот пост пожизненно. Также с начала восстания в стране должности потеряли родственники Елбасы — племянник Самат Абиш (первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности), зять, супруг средней дочери Тимур Кулибаев (глава президиума НПП "Атамекен"), и зять, супруг младшей дочери Димаш Досанов (председатель правления АО "КазТрансОйл").