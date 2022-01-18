Назарбаєв з'явився на публіці вперше з початку повстання в Казахстані (відео)

Перший президент країни запевнив, що "жодного протистояння в еліті немає", а січневі події були організовані з метою "зруйнувати цілісність" держави.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв записав відеозвернення, на якому він вперше став перед публікою з початку повстання в країні. Політик запевнив, що він не виїжджав із країни під час січневих подій. Відповідне відео оприлюднено на Youtube-каналі Єлбаси.

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"Відповідаючи на численні звернення на мою адресу, й у зв'язку з публікаціями у ЗМІ, повідомляю, що я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву й з того часу є пенсіонером, і зараз перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану та нікуди не їхав", — сказав Єлбаси.

Назарбаєв підкреслив, що Токаєв наразі має "всю повноту влади" — глава держави очолив Раду безпеки Казахстану та незабаром буде обраний головою керівної партії Nur Otan.

"Жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні", — запевнив перший президент Казахстану.

[ + – ] Звернення Назарбаєва

Назарбаєв заявив, що січневі події в країні були організовані з метою "зруйнувати цілісність і підвалини" країни. Він підкреслив, що важливо з'ясувати, хто стоїть за "всіми цими погромами й убивствами" в Казахстані. Перший президент країни висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

Крім цього, політик згадав програму реформ Токаєва, яку президент запропонував після повстання, і закликав її підтримати.

"Стабільність і спокій у країні завжди були моєю метою. Усім нам треба берегти ці неминучі цінності. Ми обов'язково пройдемо через кризу та станемо ще сильнішими", — додав Назарбаєв.

Нагадаємо, раніше востаннє Нурсултан Назарбаєв був помічений 28 грудня в Санкт-Петербурзі, де проходив неформальний саміт країн СНД. Там він провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Також Фокус писав про те, що 5 січня на тлі масових зіткнень противників влади з урядовими силами президент Токаєв забрав собі повноваження голови Ради безпеки Казахстану, незважаючи на те, що Назарбаєва було призначено на цю посаду довічно. Також із початку повстання в країні посади втратили родичі Єлбаси — племінник Самат Абіш (перший заступник голови Комітету національної безпеки), зять, чоловік середньої доньки Тимур Кулібаєв (глава президії НПП "Атамекен"), і зять, чоловік молодшої доньки Дімаш Досанов (голова правління АТ "КазТрансОйл").