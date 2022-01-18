Находился под полом: в подвале английской школы обнаружили останки крокодила (фото)

Рептилия умерла более 100 лет назад. До второй мировой войны она служила учебным пособием детям, потом ее замуровали в пол.

В школе городка Пентре, расположенном в Уэльсе, Великобритания, во время ремонта выявили замурованные в пол останки рептилии. Пролежавшее десятки лет тело крокодила на удивление хорошо сохранилось: его отреставрировали и выставили в этой же школе в качестве экспоната, сообщает BBC.

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В учебном заведении легенды о загадочной рептилии ходили многие годы. Поколения школьников передавали друг другу историю о том, как преподаватели и родители учеников закопали чучело крокодила в период между двумя мировыми войнами.

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"Я слышал историю о том, как родители и учителя зарыли крокодила где-то под школой. Но я думал, что это просто легенда, поэтому особого внимания на нее не обращал", — рассказал директор школы Нил Пайк.

Местные жители рассказывают, что чучело рептилии когда-то привез из-за границы один из фронтовиков, вернувшийся на родину с Первой мировой войны. Крокодила демонстрировали детям как наглядное пособие. В преддверии Второй мировой войны администрация учебного заведения решила спрятать ценный экспонат, чтобы его не повредили.

[ + – ] После реставрации экспонат вернули в школу

В наше время обнаруженное чучело крокодила жители городка решили восстановить. Остатки рептилии заморозили для того, чтобы убить возможные бактерии и паразитов. После этого почистили и привели в надлежащий вид. В процессе реставрации экспоната выяснилось, что животное гораздо старше, чем предполагалось — крокодил жил еще в 19-м веке.

"Уверена, что для школы он станет очень ценным достоянием. Это единственный экспонат, настоящий кусочек местной истории, теперь сохраненный для будущих поколений учеников и учителей", — говорит член местного совета Джой Россер.

Австралийские биологи установили, что крокодилы могут очень долго жить без еды — до нескольких месяцев. Именно это и помогло им пережить динозавров после падения метеорита 66 млн назад на Землю, там, где сейчас находится современная Мексика.

Ранее Фокус сообщал о том, что мэр Чернигова приехал на встречу в куртке за 900 тысяч гривен. Верхняя одежда чиновника изготовлена из крокодиловой кожи и не продается в Украине.