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Був під підлогою: у підвалі англійської школи виявили останки крокодила (фото)

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Крокодил, Англія, експонат, опудало крокодила, реставрація
Фото: trump-elections | Останки крокодила пролежали під підлогою десятки років

Рептилія померла понад сто років тому. До другої світової війни вона служила навчальним посібником дітям, потім її замурували під підлогу.

У школі містечка Пентре, розташованому в Уельсі, Великобританія, під час ремонту виявили замуровані в підлогу залишки рептилії. Тіло крокодила, що пролежало десятки років, на диво добре збереглося: його відреставрували і виставили в цій же школі як експонат, повідомляє ВВС.

У навчальному закладі легенди про загадкову рептилію ходили багато років. Покоління школярів передавали одне одному історію про те, як викладачі та батьки учнів закопали опудало крокодила в період між двома світовими війнами.

Крокодил, Англія, експонат, опудало крокодила, реставрація
Несподівана знахідка здивувала співробітників та учнів школи

"Я чув історію про те, як батьки та вчителі закопали крокодила десь під школою. Але я думав, що це просто легенда, тому особливої уваги на неї не звертав", — розповів директор школи Ніл Пайк.

Місцеві жителі розповідають, що опудало рептилії колись привіз із-за кордону один із фронтовиків, який повернувся на батьківщину з Першої світової війни. Крокодила демонстрували дітям як наочний посібник. Напередодні Другої світової війни адміністрація навчального закладу вирішила сховати цінний експонат, щоб його не пошкодили.

Крокодил, Англія, експонат, опудало крокодила, реставрація
Після реставрації експонат повернули до школи

У наш час виявлене опудало крокодила мешканці містечка вирішили відновити. Залишки рептилії заморозили для того, щоб убити можливі бактерії та паразитів. Після цього почистили і привели в належний вигляд. У процесі реставрації експонату з'ясувалося, що тварина набагато старша, ніж передбачалося — крокодил жив ще у 19 столітті.

"Упевнена, що для школи він стане дуже цінним надбанням. Це єдиний експонат, справжній шматочок місцевої історії, тепер збережений для майбутніх поколінь учнів та вчителів", — каже член місцевої ради Джой Россер.

Австралійські біологи встановили, що крокодили можуть довго жити без їжі — до кількох місяців. Саме це і допомогло їм пережити динозаврів після падіння метеориту 66 млн років тому на Землю, там, де нині розташована сучасна Мексика.

Раніше Фокус повідомляв про те, що мер Чернігова приїхав на зустріч у куртці за 900 тисяч гривень. Верхній одяг чиновника виготовлений з крокодилової шкіри та не продається в Україні.