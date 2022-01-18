Був під підлогою: у підвалі англійської школи виявили останки крокодила (фото)

Рептилія померла понад сто років тому. До другої світової війни вона служила навчальним посібником дітям, потім її замурували під підлогу.

У школі містечка Пентре, розташованому в Уельсі, Великобританія, під час ремонту виявили замуровані в підлогу залишки рептилії. Тіло крокодила, що пролежало десятки років, на диво добре збереглося: його відреставрували і виставили в цій же школі як експонат, повідомляє ВВС.

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У навчальному закладі легенди про загадкову рептилію ходили багато років. Покоління школярів передавали одне одному історію про те, як викладачі та батьки учнів закопали опудало крокодила в період між двома світовими війнами.

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"Я чув історію про те, як батьки та вчителі закопали крокодила десь під школою. Але я думав, що це просто легенда, тому особливої уваги на неї не звертав", — розповів директор школи Ніл Пайк.

Місцеві жителі розповідають, що опудало рептилії колись привіз із-за кордону один із фронтовиків, який повернувся на батьківщину з Першої світової війни. Крокодила демонстрували дітям як наочний посібник. Напередодні Другої світової війни адміністрація навчального закладу вирішила сховати цінний експонат, щоб його не пошкодили.

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У наш час виявлене опудало крокодила мешканці містечка вирішили відновити. Залишки рептилії заморозили для того, щоб убити можливі бактерії та паразитів. Після цього почистили і привели в належний вигляд. У процесі реставрації експонату з'ясувалося, що тварина набагато старша, ніж передбачалося — крокодил жив ще у 19 столітті.

"Упевнена, що для школи він стане дуже цінним надбанням. Це єдиний експонат, справжній шматочок місцевої історії, тепер збережений для майбутніх поколінь учнів та вчителів", — каже член місцевої ради Джой Россер.

Австралійські біологи встановили, що крокодили можуть довго жити без їжі — до кількох місяців. Саме це і допомогло їм пережити динозаврів після падіння метеориту 66 млн років тому на Землю, там, де нині розташована сучасна Мексика.

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