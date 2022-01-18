Россия фактически поглотит украинские оккупированные территории, - Жозеп Боррель

Юридический статус неподконтрольных земель не изменится, считает политик, а слияние произойдет "де-факто".

Глава дипломатической службы Европарламента высказал предположение, что территории, неподконтрольные украинской власти вскоре полностью интегрируются с инфраструктурой России. Об этом Жозеп Боррель заявил на заседании Европарламента в Страсбурге, сообщает Euractiv.

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Юридический статус оккупированных территорий может остаться прежним, а слияние произойдет "де-факто", отметил политик. Виной тому долгий срок, в течение которого власти Украины не имели влияния на оккупированных территориях.

"За это время регионы на востоке Украины, контролируемые пророссийскими сепаратистами, удалялись все дальше и дальше от Украины и становились все ближе России", — заявил Боррель.

Это вызывает беспокойство у европейских парламентариев. Однако, массовое вторжение российских войск в Украину Боррель считает маловероятным.

"Это не самый вероятный сценарий. Однако существуют другие возможности агрессии, например, кибератаки", — считает политик.

Однако киберэксперты не разделяют такого мнения — они заявляют, что российские кибератаки на Украину предшествуют наземному вторжению. Взломав объекты критической инфраструктуры, россияне могут значительно подорвать обороноспособность страны. В частности, диджитал-специалист Мэтью Шварц обратил внимание, что с начала декабря увеличилось количество кибератак россиян на ключевые правительственные и гражданские сети в Украине, частыми целями злоумышленников стали украинские банки и инфраструктурные компании.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия стремится восстановить геополитическое влияние в Европе. По его мнению, РФ хочет возобновления геополитической роли в Европейском регионе и добивается ослабления стратегической связи между Европой и США.