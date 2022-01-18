Росія фактично поглине українські окуповані території, — Жозеп Борель

Юридичний статус непідконтрольних земель не зміниться, вважає політик, а злиття відбудеться "де-факто".

Глава дипломатичної служби Європарламенту висловив припущення, що території, непідконтрольні українській владі, незабаром повністю інтегруються з інфраструктурою Росії. Про це Жозеп Боррель заявив на засіданні Європарламенту у Страсбурзі, повідомляє Euractiv.

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Юридичний статус окупованих територій може залишитися незмінним, а злиття відбудеться "де-факто", зазначив політик. Виною тому довгий термін, протягом якого влада України не мала впливу на окупованих територіях.

"За цей час регіони на сході України, контрольовані проросійськими сепаратистами, віддалялися все далі і далі від України і ставали дедалі ближчими до Росії", — заявив Боррель.

Це викликає занепокоєння європейських парламентарів. Проте масове вторгнення російських військ в Україну Боррель вважає малоймовірним.

"Це не найімовірніший сценарій. Проте є інші можливості агресії, наприклад, кібератаки", — вважає політик.

Проте кіберексперти не поділяють такої думки — вони заявляють, що російські кібератаки в Україні передують наземному вторгненню. Зламавши об'єкти критичної інфраструктури, росіяни можуть значно підірвати обороноздатність країни. Зокрема, діджитал-фахівець Метью Шварц звернув увагу, що з початку грудня збільшилася кількість кібератак росіян на ключові урядові та цивільні мережі в Україні, найчастішими цілями зловмисників стали українські банки та інфраструктурні компанії.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія прагне відновити геополітичний вплив у Європі. На його думку, РФ хоче відновлення геополітичної ролі в Європейському регіоні та домагається послаблення стратегічного зв'язку між Європою та США.