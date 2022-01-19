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Мир Беспорядки в Казахстане

"Страна возвращается к нормальной жизни": в Казахстане отменен режим ЧП (фото)

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Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Пресс-секретарь президента Берик Уали отметил, что отмена режима ЧП по всей территории страны возможна благодаря самоотверженной работе правоохранителей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался продлевать режим чрезвычайного положения в столице и в других регионах страны, которые были охвачены беспорядками на фоне протестных акций. Об этом сообщает издание KazTag.

Алматы
Алматы после протестов (фото1)
Алматы
Алматы после протестов (фото2)
Алматы
Алматы после протестов (фото3)
Алматы
Алматы после протестов (фото4)
Алматы
Алматы после протестов (фото5)
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы

По словам пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, режим ЧП прекращен в городах Нур-Султане и Алматы, а также в в Алматинской, Мангистауской,Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Сообщается, что ранее Токаев досрочно отменил чрезвычайное положение и в остальных регионах страны.

"Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", — заявил Уали.

Пресс-секретарь отметил, что в стране восстановлен порядок и спокойствие благодаря единству и сплоченности казахского народа, а также самоотверженной работе органов правопорядка и силовых структур.

Указ об отмене режима ЧП в некоторых регионах страны, в частности в границах Западно-Казахстанской области Токаев подписал еще 13 января, а 14 января — режим был отменен в Шымкенте. 15 января ограничения были отменены на территории Акмолинской и Костанайской областей, а 16 января — в границах Актюбинской области.

Напомним, что по предварительным данным, во время январских протестных акций в Казахстане погибло 225 человек, однако реальное количество погибших не выяснено. По сведениям казахского Минздрава, после введения режима ЧП в республике, в больницы обратились больше 2,5 тыс. человек, из них 60 были в тяжелом состоянии.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые публично выступил с обращением после начала беспорядков в стране. На видео он рассказал, что во время событий в январе он не покидал страну.