"Страна возвращается к нормальной жизни": в Казахстане отменен режим ЧП (фото)

Пресс-секретарь президента Берик Уали отметил, что отмена режима ЧП по всей территории страны возможна благодаря самоотверженной работе правоохранителей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался продлевать режим чрезвычайного положения в столице и в других регионах страны, которые были охвачены беспорядками на фоне протестных акций. Об этом сообщает издание KazTag.

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По словам пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, режим ЧП прекращен в городах Нур-Султане и Алматы, а также в в Алматинской, Мангистауской,Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Сообщается, что ранее Токаев досрочно отменил чрезвычайное положение и в остальных регионах страны.

"Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", — заявил Уали.

Пресс-секретарь отметил, что в стране восстановлен порядок и спокойствие благодаря единству и сплоченности казахского народа, а также самоотверженной работе органов правопорядка и силовых структур.

Указ об отмене режима ЧП в некоторых регионах страны, в частности в границах Западно-Казахстанской области Токаев подписал еще 13 января, а 14 января — режим был отменен в Шымкенте. 15 января ограничения были отменены на территории Акмолинской и Костанайской областей, а 16 января — в границах Актюбинской области.

Напомним, что по предварительным данным, во время январских протестных акций в Казахстане погибло 225 человек, однако реальное количество погибших не выяснено. По сведениям казахского Минздрава, после введения режима ЧП в республике, в больницы обратились больше 2,5 тыс. человек, из них 60 были в тяжелом состоянии.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые публично выступил с обращением после начала беспорядков в стране. На видео он рассказал, что во время событий в январе он не покидал страну.