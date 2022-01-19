"Країна повертається до нормального життя": в Казахстані скасовано режим НП (фото)

Прессекретар президента Берік Валі зазначив, що скасування режиму НП по всій території країни можливе завдяки самовідданій роботі правоохоронців.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився продовжувати режим надзвичайного стану в столиці й інших регіонах країни, які були охоплені заворушеннями на тлі протестних акцій. Про це повідомляє видання "KazTag".

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За словами прессекретаря президента Казахстану Беріка Валі, режим НП припинено в містах Нур-Султані й Алмати, а також в Алматинській, Мангістауській, Атирауській, Жамбилській і Кизилордінській областях.

Повідомляється, що раніше Токаєв достроково скасував надзвичайний стан і в інших регіонах країни.

"Так, уся країна повертається до нормального життя. Скасуються введені на період НП комендантська година й інші тимчасові обмеження", — заявив Валі.

Прессекретар зазначив, що в країні відновлено порядок і спокій завдяки єдності та згуртованості казахського народу, а також самовідданій роботі органів правопорядку та силових структур.

Указ про скасування режиму НП у деяких регіонах країни, зокрема в межах Західно-Казахстанської області, Токаєв підписав ще 13 січня, а 14 січня — режим було скасовано в Шимкенті. 15 січня обмеження було скасовано на території Акмолінської та Костанайської областей, а 16 січня — у межах Актюбинської області.

Нагадаємо, що за попередніми даними, під час січневих протестних акцій у Казахстані загинули 225 осіб, проте реальна кількість загиблих не з'ясована. За даними казахського МОЗ, після введення режиму НП в республіці, до лікарень звернулося понад 2,5 тис. осіб, з них 60 були у тяжкому стані.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв уперше публічно звернувся з початку заворушень у країні. На відео він розповів, що під час подій у січні не покидав країну.