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"Країна повертається до нормального життя": в Казахстані скасовано режим НП (фото)

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Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Прессекретар президента Берік Валі зазначив, що скасування режиму НП по всій території країни можливе завдяки самовідданій роботі правоохоронців.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився продовжувати режим надзвичайного стану в столиці й інших регіонах країни, які були охоплені заворушеннями на тлі протестних акцій. Про це повідомляє видання "KazTag".

Алмати після протестів (фото 1)
Алмати після протестів (фото 1)
Алмати після протестів (фото 2)
Алмати після протестів (фото 2)
Алмати після протестів (фото 3)
Алмати після протестів (фото 3)
Алмати після протестів (фото 4)
Алмати після протестів (фото 4)
Алмати після протестів (фото 5)
Алмати після протестів (фото 5)
Алмати після протестів (фото 1)
Алмати після протестів (фото 2)
Алмати після протестів (фото 3)
Алмати після протестів (фото 4)
Алмати після протестів (фото 5)

За словами прессекретаря президента Казахстану Беріка Валі, режим НП припинено в містах Нур-Султані й Алмати, а також в Алматинській, Мангістауській, Атирауській, Жамбилській і Кизилордінській областях.

Повідомляється, що раніше Токаєв достроково скасував надзвичайний стан і в інших регіонах країни.

"Так, уся країна повертається до нормального життя. Скасуються введені на період НП комендантська година й інші тимчасові обмеження", — заявив Валі.

Прессекретар зазначив, що в країні відновлено порядок і спокій завдяки єдності та згуртованості казахського народу, а також самовідданій роботі органів правопорядку та силових структур.

Указ про скасування режиму НП у деяких регіонах країни, зокрема в межах Західно-Казахстанської області, Токаєв підписав ще 13 січня, а 14 січня — режим було скасовано в Шимкенті. 15 січня обмеження було скасовано на території Акмолінської та Костанайської областей, а 16 січня — у межах Актюбинської області.

Нагадаємо, що за попередніми даними, під час січневих протестних акцій у Казахстані загинули 225 осіб, проте реальна кількість загиблих не з'ясована. За даними казахського МОЗ, після введення режиму НП в республіці, до лікарень звернулося понад 2,5 тис. осіб, з них 60 були у тяжкому стані.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв уперше публічно звернувся з початку заворушень у країні. На відео він розповів, що під час подій у січні не покидав країну.