Газпром может отключить газ: в Молдове ввели режим ЧП на фоне энергетического кризиса

Режим чрезвычайного положения будет действовать в стране 60 дней.

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в стране. Такое решение приняли после предупреждения российского "Газпрома" о возможной приостановке поставки газа с 20 января, если "Молдовагаз" не оплатит все долги. Об этом сообщает молдавское издание News Maker со ссылкой на решение парламента.

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Режим ЧП будет действовать в стране 60 дней, это объяснили тем, что подобная ситуация может произойти в стране в феврале и марте.

"Газпром" предупредил Молдову о том, что с 20 января прекратит поставлять газ, если та не выплатит задолженность за текущую поставку. Сообщается, что долг составляет 63 млн долларов за газ, который был использован в первой половине января. Молдове не хватает 25 млн долларов для оплаты полной суммы. Страна просила у "Газпрома" отсрочку по выплате, но в российской компании отказали.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что решение ввести ЧП поможет быстро обеспечить газом население, в том числе отходя от законодательных норм. После постановления парламента операторы рынка смогут быстро закупать и поставлять топливо, а также информировать население. Помимо этого, решение властей предусматривает введение специального режима использования средств телекоммуникаций.

Таким образом, распоряжение парламента Молдовы позволит компании "Молдовагаз" не платить НДС (налог на добавленную стоимость — ред), а власти смогут выплатить в аванс компенсации населению за январь, февраль и март.

Фокус писал о том, что Украина предоставила Молдове газ взаймы. Украинские власти получили просьбу от Кишинева в прокачке 55 миллионов кубов газа. Причиной такой просьбы, которая была удовлетворена Украиной, молдавский премьер-министр назвала шантаж со стороны "Газпрома".

Ранее Молдова вводила "режим тревоги" из-за газового кризиса. Это было связанной с дефицитом газа в стране — Молдова задолжала "Газпрому" 450 млн долларов, из-за чего российский монополист приостановил поставки газа Кишиневу.