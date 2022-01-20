Газпром може відключити газ: у Молдові запровадили режим НП на тлі енергетичної кризи

Режим надзвичайного стану діятиме в країні 60 днів.

Парламент Молдови запровадив надзвичайний стан у країні. Таке рішення ухвалили після попередження російського "Газпрому" про можливе призупинення постачання газу з 20 січня, якщо "Молдовагаз" не сплатить усі борги. Про це повідомляє молдавське видання News Maker із посиланням на рішення парламенту.

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Режим НП діятиме в країні 60 днів, це пояснили тим, що подібна ситуація може статися в країні в лютому та березні.

"Газпром" попередив Молдову про те, що з 20 січня припинить постачати газ, якщо та не виплатить заборгованість за поточне постачання. Повідомляється, що борг становить 63 млн доларів за газ, який був використаний у першій половині січня. Молдові не вистачає 25 млн доларів для оплати повної суми. Країна просила "Газпрому" відтермінування з виплати, але в російській компанії відмовили.

Прем'єр-міністриня Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що рішення запровадити НП допоможе швидко забезпечити газом населення, зокрема відходячи від законодавчих норм. Після ухвали парламенту оператори ринку зможуть швидко закуповувати та постачати паливо, а також інформувати населення. Крім цього, рішення влади передбачає запровадження спеціального режиму використання засобів телекомунікацій.

Так, розпорядження парламенту Молдови дозволить компанії "Молдовагаз" не сплачувати ПДВ (податок на додану вартість — ред.), а влада зможе виплатити в аванс компенсації населенню за січень, лютий і березень.

Фокус писав про те, що Україна надала Молдові газ у борг. Українська влада отримала прохання від Кишинева в прокачуванні 55 мільйонів кубів газу. Причиною такого прохання, яке було задоволене Україною, молдовська прем'єр-міністриня назвала шантаж із боку "Газпрому".

Раніше Молдова вводила "режим тривоги" через газову кризу. Це було пов'язане з дефіцитом газу в країні — Молдова заборгувала "Газпрому" 450 млн доларів, через що російський монополіст призупинив постачання газу Кишиневу.