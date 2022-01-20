ВОЗ призывает отменить запреты на международные поездки из-за распространения "Омикрона"

В организации заявили, что такие ограничения не способны существенно остановить COVID-19, но сильно вредят мировой экономике

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует всем государствам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, поскольку они неэффективны и вредят экономике. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ВОЗ после заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям 19 января.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Эксперты Организации отмечают, что меры предосторожности должны основываться на оценке рисков и не должны допускать финансового бремени для людей, совершающих международные путешествия.

"Неспособность ограничений на поездки, введенных после сообщений о варианте "Омикрон" замедлить его распространение по миру, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", — сообщает организация.

Комитет ВОЗ также призывает не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для путешествий, так как до сих пор не все страны в полной мере обеспечены вакцинами.

Организация призывает все государства мира к началу июля 2022 года вакцинировать не менее 70% человечества для выработки коллективного иммунитета.

Этой цели должно способствовать всемирное признание всех вакцин, сертифицированные ВОЗ, к чему организация также призывает.

"Государствам-участникам также предлагается поддержать исследования для разработки оптимальной стратегии вакцинации для снижения заражения, заболеваемости и смертности", — заявляет ВОЗ.

Напомним, 19 января в Украине выявили 18 479 новых случаев коронавирусной болезни (на 11% больше, чем за предыдущие сутки). COVID-19 подтвердился у 2044 детей и 492 медработника. 19 января в Украине выздоровело 4 446 человек; умерли — 131 человек ;госпитализировано — 2 151 человек.

Как ранее сообщал Фокус, с 19 января в Украине сократили срок действия "зеленых" COVID-сертификатов с 1 года до 9 месяцев (270 дней).