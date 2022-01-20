ВООЗ закликає скасувати заборони на міжнародні поїздки через поширення "Омікрону"

В організації заявили, що такі обмеження не здатні суттєво зупинити COVID-19, але дуже шкодять світовій економіці.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує всім державам скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки, оскільки вони є неефективними та шкодять економіці. Відповідну заяву опубліковано на сайті ВООЗ після засідання Комітету з надзвичайних ситуацій 19 січня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Експерти Організації зазначають, що запобіжні заходи повинні ґрунтуватися на оцінці ризиків і не повинні допускати фінансового тягаря для людей, які здійснюють міжнародні подорожі.

"Нездатність обмежень на поїздки, введені після повідомлень про варіант "Омікрон" уповільнити його поширення у світі, демонструє неефективність таких заходів із часом", — повідомляє організація.

Комітет ВООЗ також закликає не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для подорожей, оскільки досі не всі країни повністю забезпечені вакцинами.

Організація закликає всі держави світу на початок липня 2022 року вакцинувати не менше 70% людства для вироблення колективного імунітету.

Цій меті має сприяти всесвітнє визнання всіх вакцин, сертифікованих ВООЗ, чого організація також закликає.

"Державам-учасникам також пропонується підтримати дослідження для розробки оптимальної стратегії вакцинації для зниження зараження, захворюваності та смертності", — заявляє ВООЗ.

Нагадаємо, 19 січня в Україні зафіксували 18 479 нових випадків коронавірусної хвороби (на 11% більше, ніж за минулу добу). COVID-19 підтвердився у 2 044 дітей та 492 медпрацівників. 19 січня в Україні одужали 4 446 осіб; померли — 131 особа; госпіталізовані — 2 151 особа.

Як повідомляв Фокус, із 19 січня в Україні скоротили термін дії "зелених" COVID-сертифікатів з 1 року до 9 місяців (270 днів).