Протест против карантина: деятели искусств Нидерландов превратились в парикмахеров и тренеров (видео)

Во всемирно известных галереях, музеях и концертных залах в течение одного дня все желающие могли заняться спортом, подстричься или сделать маникюр под классическую музыку.

В Нидерландах разрешили возобновить работу парикмахерским, маникюрным салонам и спортзалам с ограничением на количество клиентов. В тоже время музеи, театры, бары и кафе в рамках карантинных ограничений оставили закрытыми. Деятели культуры провели акцию протеста, превратив на один день музеи, галереи и концертные залы в парикмахерские и спортивные залы, сообщает Bloomberg.

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Акцию "Театральный парикмахер" поддержали десятки организаций, считающих ограничения властей несправедливыми. В музей Ван Гога в Амстердаме пригласили мастеров маникюра, а галерею музея Франса Халса в Харлеме превратили в тренажерный зал.

Посетители концертного зала Консертгебау могли подстричься во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра.

Какие карантинные меры были в Нидерландах?

В Нидерландах жесткий локдаун начался с декабря. Перед самым Рождеством в стране закрылись все магазины, бары, рестораны, школы, парикмахерские, тренажерные залы. Работать продолжали только продуктовые маркеты. Жителям страны обязали сидеть дома. В будние дни можно было принимать не больше двух взрослых людей одновременно, а в Рождество и перед новогодней ночью власть разрешила принимать в домах до четырех гостей.

Напомним, ранее в Нидерландах археологи обнаружили объект, имеющий историческую ценность. Прямо под парламентом страны была найдена стена, датируемая XIII веком, когда Нидерланды еще даже не существовали.

Также Фокус сообщал, что Германия и Нидерланды заблокировали поставки Украине вооружения по указанию Меркель. Вето наложили на поставки американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 в количестве 90 штук и 20 комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA, которые Украина хотела получить из Литвы.