Протест проти карантину: діячі мистецтв Нідерландів перетворилися на перукарів і тренерів (відео)

У всесвітньо відомих галереях, музеях і концертних залах протягом одного дня всі охочі могли зайнятися спортом, підстригтися чи зробити манікюр під класичну музику.

У Нідерландах дозволили відновити роботу перукарським, манікюрним салонам і спортзалам з обмеженням на кількість клієнтів. У той же час музеї, театри, бари та кафе в межах карантинних обмежень залишили зачиненими. Діячі культури провели акцію протесту, перетворивши на один день музеї, галереї та концертні зали на перукарські та спортивні зали, повідомляє Bloomberg.

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Акцію "Театральний перукар" підтримали десятки організацій, які вважають обмеження влади несправедливими. У музей Ван Гога в Амстердамі запросили майстрів манікюру, а галерею музею Франса Халса у Гарлемі перетворили на тренажерний зал.

Відвідувачі концертної зали Консертгебау могли підстригтись під час репетиції Амстердамського філармонічного оркестру.

Які карантинні заходи були в Нідерландах?

У Нідерландах жорсткий локдаун розпочався в грудні. Перед Різдвом у країні закрилися всі магазини, бари, ресторани, школи, перукарні, тренажерні зали. Працювати продовжували лише продуктові маркети. Жителів країни зобов'язали сидіти вдома. У будні можна було приймати не більше двох дорослих людей одночасно, а на Різдво та перед новорічною ніччю влада дозволила приймати в будинках до чотирьох гостей.

Нагадаємо, раніше в Нідерландах археологи знайшли об'єкт, який має історичну цінність. Прямо під парламентом країни було знайдено стіну, датовану XIII століттям, коли Нідерланди ще навіть існували.

Також Фокус повідомляв, що Німеччина та Нідерланди заблокували постачання Україні озброєння за вказівкою Меркель. Вето наклали на поставки американських великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 у кількості 90 штук і 20 комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA, які Україна хотіла отримати з Литви.