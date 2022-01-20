В Британии женщина во сне проболталась о совершенной краже: муж сдал ее в полицию (фото)

Работая сиделкой, 47-летняя Рут Форт похитила у инвалида ее кредитную карту и успела потратить свыше 7 тысяч фунтов стерлингов.

Британец сдал в полицию свою жену, после того как услышал, что во сне женщина рассказывает о своем преступлении. Ей присудили 1,5 года условно, но она нарушила условия приговора и теперь находится под домашним арестом, сообщает ресурс LAD Bible.

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47-летняя Рут Форт из города Престона работала сиделкой в местном доме престарелых. У одной из женщин-инвалидов, за которыми присматривала англичанка, на счету была определенная сумма. Рут знала пин-код от кредитной карточки бабушки, так как покупала для нее продукты. В один день она не удержалась и похитила кредитку.

Потратить деньги она решила во время семейного отпуска в Мексике, что стало ее ошибкой. 61-летний муж англичанки Энтони Форт сразу заподозрил неладное.

"Она буквально сорила деньгами. Когда я спросил, откуда у нее столько, она сказала, что ей дали родственники", –сказал британец.

Спустя несколько дней Энтони проснулся рано утром и услышал, как жена что-то говорит во сне про деньги. В этот момент британец обратил внимание, что на полу лежит кошелек, из которого выпали банкноты и кредитная карточка на чужое имя.

Муж допросил супругу и она во всем призналась. На следующий день он попросил Рут, с которой прожил в браке десять лет, собрать вещи и уехать из дома, сообщив о ее поступке в полицию. Стражи порядка выяснили, что Рут успела снять и потратить с чужой карты 7200 фунтов. Женщину арестовали, в феврале 2021 года она была приговорена к 16 месяцам лишения свободы условно, но она нарушила условия приговора. Ее повторно приговорили к домашнему аресту.

Интересно, что муж Рут не сожалеет о содеянном, но огорчен тем, что когда дело получило огласку, жители городка осудили как поступок жены, так и действия Энтони. Теперь он хочет вернуть жену.

"Теперь мой гнев утих, и я хочу помочь ей", — заявил супруг.

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