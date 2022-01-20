У Британії жінка уві сні проговорилася про скоєну крадіжку: чоловік здав її в поліцію (фото)

Працюючи доглядальницею, 47-річна Рут Форт викрала у жінки-інваліда її кредитну картку та встигла витратити понад 7 тисяч фунтів стерлінгів.

Британець здав у поліцію свою дружину після того, як почув, що уві сні жінка розповідає про свій злочин. Їй присудили 1,5 роки умовно, але вона порушила умови вироку і наразі перебуває під домашнім арештом, повідомляє ресурс LAD Bible.

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47-річна Рут Форт із міста Престона працювала доглядальницею у місцевому будинку для літніх людей. В однієї з жінок-інвалідів, яких доглядала англійка, на рахунку була певна сума. Рут знала пін-код від кредитної картки бабусі, бо ж купувала для неї продукти. Одного дня вона не втрималася і викрала кредитку.

Витратити гроші вона вирішила під час сімейної відпустки у Мексиці, що стало її помилкою. 61-річний чоловік англійки Ентоні Форт одразу запідозрив недобре.

"Вона буквально смітила грошима. Коли я запитав, звідки у неї стільки, вона сказала, що їй дали родичі", — сказав британець.

Через кілька днів Ентоні прокинувся рано-вранці і почув, як дружина щось говорить уві сні про гроші. У цей момент британець звернув увагу, що на підлозі лежить гаманець, з якого випали банкноти та кредитна картка на чуже ім'я.

Чоловік допитав дружину і вона зізналася. Наступного дня він попросив Рут, з якою прожив у шлюбі десять років, зібрати речі та виїхати з дому, повідомивши про її вчинок у поліцію. Правоохоронці з'ясували, що Рут встигла зняти та витратити з чужої карти 7200 фунтів. Жінку заарештували, у лютому 2021 року її було засуджено до 16 місяців позбавлення волі умовно, але вона порушила умови вироку. ЇЇ повторно засудили до домашнього арешту.

Цікаво, що чоловік Рут не шкодує про скоєне, але засмучений тим, що коли справа набула розголосу, жителі містечка засудили як вчинок дружини, так і дії Ентоні. Тепер він хоче повернути дружину.

"Тепер мій гнів затих, і я хочу допомогти їй", — заявив чоловік.

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