Обезьяны для лабораторных исследований сбежали из грузовика после ДТП в США (фото)

Макак-крабоедов используют для испытаний вакцин против коронавируса. Часть беглецов поймали, а остальных ищут с вертолетом.

В США после дорожно-транспортного происшествия из грузовика сбежали обезьяны для лабораторных исследований. Об этом пишет издание The New York Times по информации от полиции штата Пенсильвания.

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Грузовик с крытым кузовом перевозил 100 макак-крабоедов (Cynomolgus) стоимостью около $10 тысяч каждая, чтобы доставить их в лабораторию во Флориде. На шоссе 54 возле межштатной автомагистрали 80 в округе Монтур, примерно в 150 милях к северо-западу от Филадельфии и неподалеку от города Денвиль. Автомобиль столкнулся с самосвалом, из-за чего клетки выпали на дорогу. Четырем особям удалось вырваться наружу и скрыться в ближайшем лесу.

Как заявила представитель полиции штата Трупер Лоурен Лешер, спустя несколько часов местным властям удалось поймать двух беглецов, однако еще две остаются на свободе. Правоохранители привлекают специалистов по отлову животных, которые при необходимости смогут безопасно схватить макак или усыпить их транквилизаторами. По данным местного сайта WNEP, полицейские подняли вертолет для поиска животніх с воздуха.

"Небольшое количество обезьян могло сбежать с места столкновения в окрестности. Если кто-то заметит их в общественных местах, пожалуйста, держитесь на расстоянии и немедленно звоните 911. Здоровье и безопасность жителей и гостей – наш главный приоритет", — заявила Трупер Лешер в Twitter.

Очевидцу удалось сфотографировать одну из сбежавших обезьян, которая забралась на дерево. Неизвестно, поймали ли ее после этого.

Макаки-крабоеды оказались настолько востребованы для испытания вакцин против COVID-19, что некоторые ученые предложили созданить для них специальных стратегический заповедник на случай чрезвычайных ситуаций подобно правительственным хранилищам для зерна и нефти.

Ранее ученые создали молекулу TriSb92, которая может защитить от коронавируса. Во время испытаний на животных вещество обеспечило надежную и моментальную защиту сразу после введения через нос.

Писали также, что в Индии обезьяны утопили двухмесячного младенца в колодце. Малыш спал рядом с бабушкой, когда животные похитили его, взрослые отправились на поиски и нашли ребенка уже мертвым.