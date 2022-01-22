Мавпи для лабораторних досліджень втекли з вантажівки після ДТП у США (фото)

Макак-крабоїдів використовують для випробувань вакцин проти коронавірусу. Частину втікачів упіймали, а решту шукають з вертольотом.

У США після дорожньо-транспортної пригоди з вантажівки втекли мавпи для лабораторних досліджень. Про це пише видання The New York Times за інформацією поліції штату Пенсільванія.

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Вантажівка з критим кузовом перевозила 100 макак-крабоїдів (Cynomolgus) вартістю близько $10 тисяч кожна, щоб доставити їх до лабораторії у Флориді. На шосе 54 біля міжштатної автомагістралі 80 в окрузі Монтур, приблизно за 150 миль на північний захід від Філадельфії і неподалік міста Денвіль. Автомобіль зіткнувся із самоскидом, через що контейнери випали на дорогу. Чотирьом особам вдалося вирватися назовні і втекти до найближчого лісу.

Як заявила представник поліції штату Трупер Лоурен Лешер, за кілька годин місцевій владі вдалося зловити двох втікачів, проте ще дві залишаються на волі. Правоохоронці залучають спеціалістів з вилову тварин, які за необхідності зможуть безпечно схопити макак або приспати їх транквілізаторами. За даними місцевого сайту WNEP, поліцейські підняли гелікоптер для пошуку тварин з повітря.

"Невелика кількість мавп могла втекти з місця зіткнення на околиці. Якщо хтось помітить їх у громадських місцях, будь ласка, тримайтеся на відстані і негайно телефонуйте 911. Здоров'я та безпека мешканців та гостей – наш головний пріоритет", — заявила Трупер Лешер у Twitter.

Очевидцю вдалося сфотографувати одну з мавп, що втекли, яка залізла на дерево. Невідомо, чи впіймали її після цього.

Макаки-крабоїди виявилися настільки затребувані для випробування вакцин проти COVID-19, що деякі вчені запропонували створити для них спеціальний стратегічний заповідник на випадок надзвичайних ситуацій подібно до урядових сховищ для зерна та нафти.

Раніше вчені створили молекулу TriSb92, яка може захистити від коронавірусу. Під час випробувань на тваринах речовина забезпечила надійний та моментальний захист одразу після введення через ніс.

Писали також, що в Індії мавпи втопили двомісячне немовля в колодязі. Малюк спав поруч із бабусею, коли тварини викрали його, дорослі вирушили на пошуки і знайшли дитину вже мертвою.