Илон Маск предложил отправить в Тонгу терминалы Starlink, чтобы восстановить интернет (фото)

В результате извержения вулкана и цунами в Тихом океане оборвался подводный кабель, который обеспечивал интернетом островное государство Тонга. Основатель Tesla предложил помощь.

Американский бизнесмен Илон Маск захотел отправить интернет-терминалы Stralink тихоокеанскому государству Тонга, которое осталось без телефонной и интернет-связи после извержения подводного вулкана и цунами. Об этом написала британская газета The Guardian.

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Изначально Маск предложил такую идею в комментарии под постом агентства Reuters 19 января о том, что Тонга уже месяц пребывает без интернета.

"Могут ли жители Тонга дать понять, важно ли для SpaceX прислать терминалы Starlink", – спросил Маск в ответ на сообщение Reuters.

К дискуссии присоединились жители Тонга и просили американского миллиардера помочь им восстановить связь с семьями посредством интернета.

Тонганский политик Лорд Фуситуа сообщил о возможности организовать радиовещание для базовой связи и спросил о возможности установки прямого контакта с Маском.

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"Такие терминалы нужны нам, чтобы получить ликвидность для приобретения крайне необходимых товаров. Телефонная связь и передача данных отключены, подводный кабель оборвался", — написал он.

Специалист по коммуникациям Жозефин Лату-Санфт предложила организовать на Тонга доступ в интернет до ремонта подводного кабеля. По ее словам, нужно сотрудничать с партнерами и наладить в стране надежную инфраструктуру связи в условиях возможных стихийных бедствий в Тихом океане.

"Сейчас сложно это сделать, так как у нас недостаточно спутников с лазерной связью и уже есть геосателлиты, которые обслуживают регион Тонга. Вот почему я прошу четкого подтверждения", – ответил Маск на просьбы.

Что произошло в Тонге?

В Тихом океане 15 января этого года произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Происшествие вызвало землетрясение и цунами, по утверждению ученых, спутники в космосе зафиксировали серию "атмосферных гравитационных волн" вследствие извержения.

Фокус ранее писал, что спутники GOES-West и Himawari-8 смогли запечатлеть момент извержения вулкана.

Мобильная связь и интернет в Тонге по-прежнему не работает, ограниченный доступ в Интернет имеют несколько чиновников и СМИ. Связь поддерживается только благодаря спутниковым телефонам, пишет The Guardian.