Ілон Маск запропонував відправити в Тонгу термінали Starlink, щоб відновити інтернет (фото)

Внаслідок виверження вулкана та цунамі в Тихому океані обірвався підводний кабель, який забезпечував інтернетом острівну державу Тонга. Засновник Tesla запропонував допомогу.

Американський бізнесмен Ілон Маск захотів відправити інтернет-термінали Stralink тихоокеанській державі Тонга, яка залишилася без телефонного та інтернет-зв'язку після виверження підводного вулкана та цунамі. Про це написала британська газета The Guardian.

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Спочатку Маск запропонував таку ідею у коментарі під постом агентства Reuters 19 січня про те, що Тонга вже місяць перебуває без інтернету.

"Чи можуть жителі Тонга дати зрозуміти, чи важливо для SpaceX надіслати термінали Starlink", — запитав Маск у відповідь на повідомлення Reuters.

До дискусії приєдналися жителі Тонга, вони просили американського мільярдера допомогти їм відновити зв'язок із сім'ями за допомогою інтернету.

Тонганський політик Лорд Фуситуа повідомив про можливість організувати радіомовлення для базового зв'язку та запитав про можливість встановлення прямого контакту з Маском.

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"Такі термінали потрібні нам, щоб отримати ліквідність для придбання вкрай необхідних товарів. Телефонний зв'язок та передача даних відключено, підводний кабель обірвався", — написав він.

Фахівець із комунікацій Жозефін Лату-Санфт запропонувала організувати на Тонга доступ до інтернету до ремонту підводного кабелю. За її словами, потрібно співпрацювати з партнерами та налагодити в країні надійну інфраструктуру зв'язку в умовах можливих стихійних лих у Тихому океані.

"Зараз складно це зробити, тому що у нас недостатньо супутників із лазерним зв'язком і вже є геосателіти, які обслуговують регіон Тонга. Ось чому я прошу чіткого підтвердження", — відповів Маск на прохання.

Що сталося у Тонга?

У Тихому океані 15 січня цього року відбулося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Пригода викликала землетрус і цунамі, за твердженням учених, супутники у космосі зафіксували серію "атмосферних гравітаційних хвиль" унаслідок виверження.

Фокус раніше писав, що супутники GOES-West і Himawari-8 змогли зафіксувати момент виверження вулкана.

Мобільний зв'язок та інтернет у Тонга, як і раніше, не працює, обмежений доступ до Інтернету мають кілька чиновників та ЗМІ. Зв'язок підтримується лише завдяки супутниковим телефонам, пише The Guardian.