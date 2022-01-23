Китай назвал фейком просьбу Путина к Си Цзиньпину не нападать на Украину и "не портить праздник"

Посольство Китая в России опубликовало заявление, в котором КНР выступает за дипломатическое урегулирование "украинского вопроса" в рамках Минских соглашений.

В посольстве Китая в Москве назвали ложной информацию, которую распространило агентство Bloomberg о том, что генеральный секретарь Си Цзиньпин якобы обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отложить вторжение в Украину на время проведения зимней Олимпиады в Пекине. Сообщение опубликовано в Twitter посольства КНР в России.

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[ + – ] "Публикация Bloomberg... является фейком и провокацией", — говорится в заявлении посольства Китая в РФ

В сообщении говорится о том, что позиция КНР в отношении Украины остается "последовательной и ясной" — Китай выступает за дипломатическое урегулирование украинского вопроса и соблюдение сторонами Минских соглашений.

Публикация в СМИ: Си Цзиньпин попросил Путина "не портить праздник"

В статье Bloomberg говорится, что китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора с российским президентом попросил Владимира Путина не вторгаться в Украину во время проведения в Пекине Олимпийских игр, опасаясь, что Китай будет вовлечен в дипломатический конфликт.

По словам автора статьи, вероятное вторжение России спровоцирует международный глобальный кризис, что крайне невыгодно в контексте проведения важного для Пекина мероприятия. Кроме того, подобный диалог мог укрепить авторитет Си Цзиньпина на международной арене и внутри страны.

Ответ МИД РФ: "Это не фейк, а информационная спецоперация"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию Bloomberg и заявила, что подобную информацию СМИ распространяют по указке американских спецслужб, которую раздражает тот факт, что Россия "не нападает".

"Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg", — заявила Захарова, не преминув обозвать зарубежное издание "помойкой".

[ + – ] Сообщение Марии Захаровой

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании выступило с заявлением о том, что им известны планы РФ по установлению в Украине пророссийского режима. В качестве лояльного к России лидера, который станет главой украинского государства, называется бывший народный депутат Евгений Мураев, соучредитель канала "НАШ".

Государственный департамент США опубликовал примеры дезинформации со стороны России, с помощью которой РФ пытается выставить Украину стороной, провоцирующей глобальный международный конфликт.