В России рекордно подешевел рубль и упал фондовый рынок

В России падение рубля связывают с новостями геополитики, в частности, с эвакуацией США и Великобританией своих дипломатов из Украины.

Новости геополитики обвалили курс рубля, не помогает даже подорожание нефти в Европе. Курс доллара впервые с апреля 2021 года поднялся выше отметки ₽78, курс евро поднялся выше ₽88, сообщает РБК.

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Фондовый рынок также начал торговую неделю с падения и упал примерно на 5%, пишет Forbes. Индекс Мосбиржи в 11:20 по Киеву падал на 4,81%, до 3273,72 пункта. Индекс РТС терял 5,79%, опустившись до 1320,68 пункта.

[ + – ] Курс евро в России

Отмечается, что новым поводом для выхода инвесторов из российской валюты стала новость о том, что Госдеп США обязал выехать из Украины членов семей американских дипломатов. Вслед за США начала эвакуировать дипломатический персонал из страны и Великобритания.

Также в выходные Лондон заявил, что для Российской Федерации наступят "очень серьезные последствия", если она попытается установить марионеточный режим в Украине.

[ + – ] Курс доллара в России

Российские эксперты отмечают, что сейчас "фундаментальные факторы отошли на второй план, инвесторы на бирже торгуют по новостным заголовкам".

Снижение рубля против евро и доллара происходит вопреки повышения цен на нефть. На 11:36 мск котировки апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднимались на 0,6%, до $87,6 за баррель. Аналитики Росбанка констатируют, что на данный момент рубль показывает худший результат в паре с долларом США среди валют стран с развивающейся экономикой, а напряженный геополитический фон не позволяет российской валюте отыграть потери с начала января.

[ + – ] Динамика курса валют

Отметим, что украинская гривна с начала 2022 года также девальвировала. С 1 января официальный курс гривны к доллару с 27,28 USD UAH к 24-му января просел до 28,31 USDUAH. Одним из фактором падения эксперты называют угрозувторжения со стороны России, которая активизировала выход из украинских облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) нерезидентов, которые покупают валюту во все больших объемах.