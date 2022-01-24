У Росії рекордно здешевшав рубль і впав фондовий ринок

У Росії падіння рубля пов'язують із новинами геополітики, зокрема, з евакуацією США та Великобританією своїх дипломатів з України.

Новини геополітики обвалили курс рубля, чому не допомагає навіть подорожчання нафти в Європі. Курс долара вперше з квітня 2021 року піднявся вище за позначку ₽78, курс євро піднявся вище за ₽88, повідомляє РБК.

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Фондовий ринок також розпочав торговельний тиждень з падіння та впав приблизно на 5%, пише Forbes. Індекс Мосбіржі об 11:20 за Києвом падав на 4,81%, до 3273,72 пунктів. Індекс РТС втрачав 5,79%, опустившись до 1320,68 пунктів.

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Наголошується, що новим приводом для виходу інвесторів із російської валюти стала новина про те, що Держдеп США зобов'язав виїхати з України членів сімей американських дипломатів. Слідом за США почала евакуювати дипломатичний персонал із країни й Великобританія.

Також у вихідні Лондон заявив, що для Росії настануть "дуже серйозні наслідки", якщо вона спробує встановити маріонетковий режим в Україні.

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Російські експерти зазначають, що зараз "фундаментальні фактори відійшли на другий план, інвестори на біржі торгують за заголовками новин".

Зниження рубля проти євро та долара відбувається всупереч підвищенням цін на нафту. Станом на 11:36 мск котирування квітневого ф'ючерсу на нафту Brent на лондонській біржі ICE піднімалися на 0,6%, до $87,6 за барель. Аналітики Росбанку констатують, що наразі рубль показує найгірший результат у парі з доларом США серед валют країн з економікою, що розвивається, а напружений геополітичний фон не дозволяє російській валюті відіграти втрати з початку січня.

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Зазначимо, що українська гривня з початку 2022 року також девальвувала. З 1 січня офіційний курс гривні до долара з 27,28 USD UAH до 24 січня просів до 28,31 USDUAH. Одним із чинників падіння експерти називають загрозу вторгнення з боку Росії, яка активізувала вихід з українських облігацій внутрішньої позики (ОВДП) нерезидентів, які купують валюту в дедалі більших обсягах.