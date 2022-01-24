Начали со спора: в ресторане Берлина подрались дипломаты из России и Польши (фото)

Компания из сотрудников дипломатических учреждений поспорила, отдыхая в итальянском ресторане. Спор перерос в драку, а далее — в поножовщину.

В одном из респектабельных ресторанов итальянской кухни на площади Розенек в Берлине, Германия в результате массовой драки пострадало 4 человека. Отдыхающие вместе посетители в какой-то момент начали словесную перепалку, которая переросла в драку, сообщает издание Bild.

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"Они выпивали вместе, в компании были также дипломаты из Восточной Европы. На самом деле хорошие люди", — говорит хозяин ресторана.

Изначально группа, среди которых находились сотрудники посольств, вполне мирно общалась. Из-за чего возник скандал не сообщается, однако известно, что его зачинщиком выступил 80-летний клиент заведения. Когда спорщики поняли, что словами конфликт не разрешить, компания вышла во двор и приступила к рукоприкладству. Кто-то из дерущихся даже применил холодное оружие — одного пострадавшего госпитализировали с резаной раной. Кроме него, с травмами различной тяжести медики увезли двух мужчин в возрасте 43 и 55 лет и 39-летнюю женщину.

Позже в сети появилась информация, что в потасовке принимали участие двое польских и шесть российских дипломатов.

В данный момент происшествие расследует берлинская полиция. Однако они не стали подтверждать СМИ дипломатический статус участников драки.

Напомним, 24 января Госдеп США обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину. Такие меры ведомство предприняло на фоне "действий России по подрыву безопасности".

Вслед за США решила эвакуировать дипломатов из Украины и Великобритания. Британским дипломатам никто не угрожал, но Форин-офис решил вернуть в Великобританию половину сотрудников, работающих в Киеве.