Почали із суперечки: у ресторані Берліна побилися дипломати з Росії та Польщі (фото)

Компанія зі співробітників дипломатичних установ посперечалася, відпочиваючи в італійському ресторані. Суперечка переросла в бійку, а далі — в різанину.

В одному з респектабельних ресторанів італійської кухні на площі Розенек у Берліні, Німеччина, внаслідок масової бійки постраждало 4 особи. Відвідувачі, що разом відпочивали, в якийсь момент розпочали словесну суперечку, яка переросла у бійку, повідомляє видання Bild.

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"Вони випивали разом, у компанії були також дипломати зі Східної Європи. Насправді хороші люди", — каже господар ресторану.

Спочатку група, серед яких були співробітники посольств, цілком мирно спілкувалася. Через що виник скандал не повідомляється, проте відомо, що його зачинателем виступив 80-річний клієнт закладу. Коли сперечальники зрозуміли, що словами конфлікт не вирішити, компанія вийшла у двір і розпочала рукоприкладництво. Хтось із тих, хто бився, навіть застосував холодну зброю — одного постраждалого госпіталізували з різаною раною. Крім нього, з травмами різної тяжкості медики відвезли двох чоловіків віком 43 та 55 років та 39-річну жінку.

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що у бійці брали участь двоє польських та шість російських дипломатів.

Наразі пригоду розслідує берлінська поліція. Проте вони не підтверджували ЗМІ дипломатичний статус учасників бійки.

Нагадаємо, 24 січня Держдеп США зобов'язав сім'ї американських дипломатів залишити Україну. Таких заходів відомство здійснило на тлі "дій Росії щодо підриву безпеки".

Слідом за США вирішила евакуювати дипломатів з України та Великобританія. Британським дипломатам ніхто не погрожував, але Форін-офіс вирішив повернути до Великої Британії половину співробітників, які працюють у Києві.