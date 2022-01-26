Тысячи домов ушли под воду, десятки погибших: циклон на Мадагаскаре натворил бедствий (фото, видео)

Более 6 800 домов находятся под водой, а многим другим грозит затопление или обрушение.

Тропический циклон "Ана", который принес на Мадагаскар затяжные дожди с сильным ветром, привел к гибели по меньшей мере 34 человек. Остров накрыли наводнения и оползни, особенно в столице Антананариву, сообщает United Nations.

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Власти Антананариву и гуманитарные организации мобилизуют помощь людям, пострадавшим от наводнения в столице. Им хотят предоставить доступ к воде, обеспечить продовольствием и другими жизненно важным предметами.

За выходные в ходе стихии погибли 24 человека, в основном в столице, где рухнули дома, некоторые здания унесли оползни.

Более 62 тыс. человек пострадали в семи регионах, в том числе более 58 тыс. в регионе Аналаманга и прилегающем к нему столичном регионе.

[ + – ] остров пострадал от наводнений и оползней

Также известно, что более 35 тыс. человек были вынуждены укрыться в 62 пунктах временного размещения, созданных властями.

Из-за непогоды в некоторых регионах приостановили учебу; циклон повредил объекты инфраструктуры и дороги, в том числе национального значения.

Ранее сообщалось, что на юге Мадагаскара зафиксировали вспышку голода — первую и возможно единственную в мире, которая произошла из-за глобального изменения климата.

Напомним, в декабре на Филиппинах бушевал тайфун "Рай", который унес более ста человеческих жизней и привел к сильным разрушениям.