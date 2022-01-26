Тисячі будинків пішли під воду, десятки загиблих: циклон на Мадагаскарі накоїв лих (фото, відео)

Понад 6800 будинків перебувають під водою, а багатьом іншим загрожує затоплення або обвалення.

Тропічний циклон Ана, який приніс на Мадагаскар затяжні дощі із сильним вітром, спричинив загибель щонайменше 34 людей. Острів накрили повені та зсуви ґрунту, особливо в столиці Антананаріву, повідомляє United Nations.

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Влада Антананаріву та гуманітарні організації мобілізують допомогу людям, які постраждали від повені в столиці. Їм хочуть надати доступ до води, забезпечити продовольством та іншими життєво важливими предметами.

За вихідні в ході стихії загинули 24 людини, переважно в столиці, де впали будинки, деякі будівлі забрали зсуви ґрунту.

Понад 62 тис. людей постраждали в семи регіонах, у тому числі понад 58 тис. у регіоні Аналаманга та прилеглому до нього столичному регіоні.

[ + – ] острів постраждав від повеней та зсувів

Також відомо, що понад 35 тис. людей були змушені сховатися в 62 пунктах тимчасового розміщення, створених владою.

Через негоду в деяких регіонах призупинили навчання; циклон пошкодив об'єкти інфраструктури та дороги, у тому числі національного значення.

Раніше повідомлялося, що на півдні Мадагаскару зафіксували спалах голоду — перший і, можливо, єдиний у світі, який стався через глобальну зміну клімату.

Нагадаємо, у грудні на Філіппінах вирував тайфун Рай, який забрав понад сто людських життів і призвів до сильних руйнувань.