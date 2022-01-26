"Единство Запада по отношению к Украине поразило Россию", — бывший советник Меркель

Риск повторного вторжения РФ существует. На глазах у мира максимальная подготовка — медийная, военная и дипломатическая.

Запад направил четкий сигнал России, который способен остановить ее от вторжения в Украину. Об этом заявил в интервью DW бывший советник экс-канцлера Германии и будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген.

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"Мы прекрасно понимаем, что выдвигаемые Россией требования нереалистичны. Что-то готовится, но сегодня очень важно, чтобы мы, как международное сообщество, отреагировали очень четко и послали правильный сигнал. И это происходит, вот что важно. Наша цель — избежание того, что произошло в 2014 году", — отметил спикер.

По мнению Гойсена, международное сообщество тогда проявило единство, были введены жесткие санкции со стороны Евросоюза и США, и после введения санкций Россия ослабила свои атаки.

"Чего мы хотим на этот раз: сразу продемонстрировать мощную реакцию и очень четко очертить, что ждет Россию в случае, если она все же сделает следующий шаг, который, как дал понять Путин, они готовы сделать", — заявил Гойсген.

Главе ВМС Германии пришлось уйти в отставку после скандального заявления о Крыме. На фоне этих новостей все же возникает вопрос о том, насколько Запад един и насколько он верит в свои силы в этой конфронтации с Россией.

"Касательно вице-адмирала Шенбаха: ему пришлось покинуть свой пост в тот же день, когда он сделал свое заявление. И это для меня показатель того, насколько крепкое единство в правительстве Германии, я также считаю крепким единство в Европе и в отношениях ЕС с США. Кстати, мы очень удовлетворены тем, как американцы координируют работу по этому направлению в НАТО, а также встречи в рамках ОБСЕ. Сегодня Запад показывает сильную реакцию, и это поразительно", — добавил советник Меркель.

Кристоф Гойсген также акцентировал на том, что были использованы все дипломатические каналы, однако вера в дипломатию имеет свои пределы.

"До сих пор Россия не приступила к вторжению. А на прошлой неделе глава МИД России заявил, что о вторжении речь не идет. Итак, я считаю, что российские власти поражены тем, каким единым фронтом были встречены их агрессивные действия", — подытожил спикер.

Напомним, в Белом доме не исключают вторжения РФ в Украину в любой момент. Наблюдается подготовка войск на границе и рост агрессивных действий. Вместе с этим США предпочли бы пойти путем дипломатии, но предугадать мысли российского президента не могут.