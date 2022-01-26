"Єдність Заходу стосовно України вразила Росію", — колишній радник Меркель.

Ризик повторного вторгнення РФ існує. На очах світу максимальна підготовка — медійна, військова та дипломатична.

Захід направив чіткий сигнал Росії, який може зупинити її від вторгнення в Україну. Про це заявив в інтерв'ю DW колишній радник ексканцлера Німеччини та майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ми чудово розуміємо, що вимоги, які висуваються Росією, нереалістичні. Щось готується, але сьогодні дуже важливо, щоб ми, як міжнародна спільнота, відреагували дуже чітко і надіслали правильний сигнал. І це відбувається, ось що важливо. Наша мета — уникнення того, що сталося у 2014 році", — зазначив спікер.

На думку Гойсґена, міжнародна спільнота тоді виявила єдність, було запроваджено жорсткі санкції з боку Євросоюзу та США, і після запровадження санкцій Росія послабила свої атаки.

"Чого ми хочемо цього разу: відразу продемонструвати потужну реакцію і дуже чітко окреслити, що чекає Росію у випадку, якщо вона все ж таки зробить наступний крок, який, як дав зрозуміти Путін, вони готові зробити", — заявив Гойсґен.

Голові ВМС Німеччини довелося піти у відставку після скандальної заяви про Крим. На тлі цих новин все ж таки виникає питання про те, наскільки Захід єдиний і наскільки він вірить у свої сили в цій конфронтації з Росією.

"Щодо віцеадмірала Шенбаха: йому довелося залишити свою посаду того ж дня, коли він зробив свою заяву. І це для мене показник того, наскільки міцна єдність в уряді Німеччини, я також вважаю міцною єдність у Європі та у відносинах ЄС із США. "До речі, ми дуже задоволені тим, як американці координують роботу з цього напрямку в НАТО, а також зустрічі у межах ОБСЄ. Сьогодні Захід показує сильну реакцію, і це вражає", — додав радник Меркель.

Крістоф Гойсґен також наголосив на тому, що були використані всі дипломатичні канали, проте віра в дипломатію має свої межі.

"Досі Росія не приступила до вторгнення. А минулого тижня глава МЗС Росії заявив, що про вторгнення не йдеться. Отже, я вважаю, що російська влада вражена тим, яким єдиним фронтом зустріли їхні агресивні дії", — підсумував спікер. .

Нагадаємо, у Білому домі не виключають вторгнення РФ в Україну будь-якої миті. Спостерігається підготовка військ на кордоні та зростання агресивних дій. Разом з цим США вважали за краще б піти шляхом дипломатії, але передбачити думки російського президента не можуть.