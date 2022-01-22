Глава ВМС Німеччини подав у відставку після скандальної заяви про Крим, — ЗМІ

Кай-Ахім Шенбах очолював військово-морські сили Німеччини з березня минулого року. Тепер ця посада дістанеться його заступнику.

Голова військово-морських сил Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах 22 січня пішов у відставку після висловлювання про те, що Україні "не вдасться повернути тимчасово окупований Крим". Про це стало відомо німецькому таблоїду Bild.

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Рішення Шенбаха ухвалили міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт та генеральний інспектор німецьких збройних сил Еберхард Цорн. Представників бундестагу вже проінформували про це рішення.

Шенбах очолював військово-морські сили Німеччини з березня минулого року, він іде у відставку після суперечливих заяв щодо конфлікту в Україні.

Наступником Шенбаха стане його заступник, контрадмірал Ян Крістіан.

[ + – ] Ян Крістіан очолював сили операції "Аталанта" щодо боротьби з актами піратства Фото: bild.de

Родом із Шлезвіг-Гольштейна він прослужив у бундесвері досить довгий час. У 2016 році Крістіан очолив сили операції "Аталанта" по боротьбі з актами піратства як командувача сил — місія служить для захисту постачання гуманітарної допомоги в Сомалі та боротьби з піратством.

Крістіан керуватиме ВМС Німеччини до обрання постійного керівника відомства.

Зазначимо, що перед тим як подати у відставку, Шенбаха викликали в МЗС Німеччини, щоб провести з ним "роз'яснювальну бесіду". У Міноборони говорили про необхідність публічних вибачень.

Після цього Шенбах у себе в Twitter вибачився за висловлювання про Україну. На своє виправдання він написав, що його заяви в індійському аналітичному центрі відображали особисту думку, а не офіційну позицію.