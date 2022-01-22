Глава ВМС Німеччини подав у відставку після скандальної заяви про Крим, — ЗМІ
Кай-Ахім Шенбах очолював військово-морські сили Німеччини з березня минулого року. Тепер ця посада дістанеться його заступнику.
Голова військово-морських сил Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах 22 січня пішов у відставку після висловлювання про те, що Україні "не вдасться повернути тимчасово окупований Крим". Про це стало відомо німецькому таблоїду Bild.
Рішення Шенбаха ухвалили міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт та генеральний інспектор німецьких збройних сил Еберхард Цорн. Представників бундестагу вже проінформували про це рішення.
Шенбах очолював військово-морські сили Німеччини з березня минулого року, він іде у відставку після суперечливих заяв щодо конфлікту в Україні.
Наступником Шенбаха стане його заступник, контрадмірал Ян Крістіан.
Родом із Шлезвіг-Гольштейна він прослужив у бундесвері досить довгий час. У 2016 році Крістіан очолив сили операції "Аталанта" по боротьбі з актами піратства як командувача сил — місія служить для захисту постачання гуманітарної допомоги в Сомалі та боротьби з піратством.
Крістіан керуватиме ВМС Німеччини до обрання постійного керівника відомства.
Зазначимо, що перед тим як подати у відставку, Шенбаха викликали в МЗС Німеччини, щоб провести з ним "роз'яснювальну бесіду". У Міноборони говорили про необхідність публічних вибачень.
Після цього Шенбах у себе в Twitter вибачився за висловлювання про Україну. На своє виправдання він написав, що його заяви в індійському аналітичному центрі відображали особисту думку, а не офіційну позицію.