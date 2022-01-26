США увеличат поставки топлива в Европу из-за российской угрозы

Многие европейские официальные лица сделали заявления о том, что Путин спровоцировал нынешний кризис в разгар зимы не просто так. Он рассчитывает играть на поле из манипуляций, если сможет угрожать прекращением поставок топлива РФ в Европу.

Соединенные Штаты начали работу с поставщиками нефти и газа из стран Северной Африки, Азии и Ближнего Востока. Все потому, что Россия может прекратить поставки топлива в ближайшие недели из-за эскалации конфликта с Украиной, сообщает NYT.

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В Белом доме считают, что договоренности о поставках топлива из альтернативных источников в Европу еще до начала настоящего кризиса будут гарантировать то, что союзники переживут энергетический шантаж со стороны России.

Как только появится уверенность в поставках энергоносителей, европейские союзники будут готовы отделить российские финансовые институты от международной банковской системы и присоединиться к новому экспортному контролю, который запретит российским производителям получать полупроводники и другие ключевые компоненты.

"Если РФ решит превратить поставки газа или нефти в оружие, — это не останется без последствий для российской экономики. Доходы от нефти и газа нужны ей не меньше, чем Европе нужны энергоносители", — заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.

Спикер отказался назвать страны, с которыми ведутся переговоры, однако в New York Times предположили, что речь идет о Саудовской Аравии.

Напомним, 17 января было зафиксировано подорожание и природного газа в Европе. Это произошло после того, как российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности транзита через территорию Украины.

Топливо марки Brent превысило показатель в 88 долларов за баррель. Аналитики связывают рост стоимости топлива с "геополитической напряженностью".